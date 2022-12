Daniel Radcliffe, come è cambiato da Harry Potter ad ora? L’incredibile trasformazione in 20 anni

Tutti lo conoscono come il maghetto di Harry Potter, ma come è oggi Daniel Radcliffe? scopriamo insieme l’incredibile trasformazione dell’attore in 20 anni.

Daniel Radcliffe era soltanto un bambino quando è stato scelto per il ruolo di Harry Potter nella celebre saga tratta dai romanzi della Rowling. Aveva 10 anni, indossava gli occhiali (almeno sul set) ed il volto da ragazzino ribelle. Oggi di anni ne ha 33 e il suo fisico, come di norma, durante la crescita si è trasformato.

Merito della pubertà, dell’addio al periodo d’abuso di alcol dovuto alla popolarità, e del benvenuto allo stile di vita salutare, Daniel Radcliffe ha oggi un fisico invidiabile, tanto che nel 2015 il suo fondoschiena è stato eletto il migliore del Regno Unito.

La sua trasformazione fisica ed ovviamente anche la sua crescita mentale possiamo riconoscerla nelle sue pellicole post Harry Potter.

Daniel Radcliffe – come è oggi l’attore?

Uno dei suoi primi lavori è stato Giovani Ribelli-Kill your darlings. Il suo ruolo di giovane bohemien l’ha mostrato sotto altri panni per la prima volta, per condurlo poi ad indossare nuovi ruoli che sembra che gli siano calzati a pennello. Da Yossi Ghinsberg, in Jungle, in cui interpreta il giovane esploratore nella foresta amazzonica (storia ispirata alle vere vicende di Yossi Ghinsberg) a Sean, un pilota che si ritrova a fare il doppio gioco tra trafficanti di droga e DEA, in Beast of Burden. Ma ancora, lo vediamo sotto altre vesti in Guns Akimbo, in cui Daniel è Miley, un programmatore che si ritrova all’interno di un talent show mortale.

Le sue ultime interpretazioni, dopo un biopic, un thriller ed un action, lo vedono nel ruolo del cattivo (in The Lost City), di non facile gestione dal momento che almeno il 50 percento della popolazione lo vede ancora come Harry Potter e nelle vesti di Craig, un angelo in una commedia antologica (Miracle Workers).

Insomma, con il tempo, sebbene non sia facile, dal momento che per 20anni Daniel ha rivestito sempre lo stesso ruolo, l’attore sta cercando di espandere i suoi confini, di essere versatile e poter ampliare i suoi orizzonti all’interno del panorama cinematografico. Di certo, deve rendere grazie al suo ruolo nella saga che lo ha consacrato ad attore di successo, difatti non manca mai che durante delle dichiarazioni egli affermi di esserne affezionato, sono in fondo 10 anni della sua vita.

Attualmente vive a New York con la storica fidanzata Erin Darke, conosciuta sul set di Giovani Ribelli, e sembra aver trovato il suo equilibrio. Privatamente Daniel Radcliffe è molto riservato, non utilizza infatti i social, lavorativamente, i nuovi progetti sono sempre dietro l’angolo, e non vediamo l’ora di vederlo nella prossima sceneggiatura.