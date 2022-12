Il gatto con gli stivali 3, si farà? Cosa sappiamo su un ulteriore sequel

È da poco arrivato al cinema “Il gatto con gli stivali 2″, e la domanda che molte persone che si stanno ponendo è se a questo seguirà un nuovo film oppure no. Il gatto con gli stivali 3 si farà? Questa è la domanda che sicuramente molte persone si saranno poste andando quindi alla ricerca di informazioni sul web.

Grande successo per “Il Gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio”

“Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio” è arrivato al cinema lo scorso 7 dicembre ottenendo ogni giorno sempre di più un grandissimo successo. Questo altro non è che il secondo spin-off della celebre saga di Shrek ma anche del sequel del film “Il gatto con gli stivali” uscito al cinema nel 2011. Le recensioni sul film in questione ottenute dalla critica così come le risposte del pubblico sono state davvero positive ed infatti in soli pochi giorni il film in questione è riuscito ad ottenere un record di incassi davvero incredibile. A dirigere “Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio” sono stati Joel Crawford e Januel Mercado mentre invece a curare la sceneggiatura sono stati Paul Fisher e Tommy Swerdlow. Chi è invece il doppiatore del Gatto con gli stivali? A tale domanda è possibile rispondere affermando che a ricoprire questo ruolo è un grande attore spagnolo ovvero Antonio Banderas. Doppiatore sia nella versione originale del film ma anche nella versione italiana.

Il gatto con gli stivali 3 si farà?

Dato il grande successo ottenuto da “Il gatto con gli stivali 2” il pubblico adesso si sta ponendo una specifica domanda ovvero “Verrà realizzato un ulteriore sequel?” E quindi “Al gatto con gli stivali 2 seguirà Il gatto con gli stivali 3?”. Al momento rispondere a queste domande non è ancora possibile, per cui non ci rimane che attendere ulteriori informazioni.