Selvaggi, qual è la colonna sonora del film?

A chi non è mai capitato di aver visto in televisione, ma anche al cinema, il film cult degli anni ’90 intitolato “Selvaggi?”. Stiamo nello specifico parlando di un film italiano diretto da Carlo Vanzina uscito al cinema nel 1995. Un film caratterizzato da una bellissima e particolare colonna sonora legata proprio a quegli anni e molto ascoltata ancora oggi.

Il grande successo del film “Selvaggi”

Quando si parla di film cult anni ’90 è impossibile non fare riferimento al titolo sopracitato ovvero “Selvaggi“. Stiamo esattamente parlando di un film diretto da uno dei più importanti registi, produttori e sceneggiatori italiani ovvero Carlo Vanzina. Un film molto divertente ma soprattutto un vero e proprio cult in quegli anni e con protagonisti diversi artisti italiani tanto apprezzati. Tra questi ad esempio è possibile menzionare Ezio Greggio, Leo Gullotta, Franco Oppini, Cinzia Leone, Antonello Fassari, Monica Scattini . Di cosa parla? Selvaggi racconta di un aereo a bordo del quale si trovano 8 italiani e due modelle straniere che all’improvviso precipita su un’isola deserta. A questo punto ecco che sarà proprio sull’isola in questione che si avrà la possibilità di conoscere dei personaggi davvero molto particolari per non dire bizzarri.

Qual è la colonna sonora

La colonna sonora del film in questione è diventata davvero molto popolare negli anni ’90. Nello specifico stiamo parlando del brano intitolato “Scatman” appartenente al cantante statunitense Scatman John. Questo brano è stato il vero primo successo internazionale per il noto artista sopracitato tra il 1994 e il 1995. Proprio per tale motivo è stato suonato all’interno delle più importanti discoteche mondiali mentre invece in Italia è diventato noto proprio per essere stato utilizzato da Carlo Vanzina come colonna sonora del film Selvaggi. Da quel momento sono stati davvero molti gli italiani che non hanno potuto fare a meno di ascoltarlo, tanto da aver permesso al brano in questione di diventare sicuramente uno dei più ascoltati in Italia negli anni ’90.