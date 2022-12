Chi è Gaia Clerici? È parente di Antonella Clerici? Chi è il fidanzato? Curiosità, biografia e social

Gaia Clerici è una delle TikToker più seguite in Italia.

La giovane creatotr content milanese è un vero e proprio fenomeno nel mondo del web e in tal senso basta vedere i suoi numeri: è seguita su Instagram da oltre un milione di followers, mentre sono più di 650mila i seguaci su TikTok (i numeri sono in costante aumento, siamo certi che quando leggerete questo post la crescita sarà stata ancor maggiore).

Ma andiamo a conoscere meglio la Clerici e andiamo a scoprire frattanto se è parente dell’amato volto di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici.

Chi è Gaia Clerici

Come sottolineato dalle bio sui suoi social, Gaia Clerici è nata a Milano il giorno della vigilia di Natale, ovvero il 24 dicembre del 2000.

E Milano è la città dove vive, assieme alla madre ed alla sorella.

Ha gli occhi chiarissimi, azzurro ghiaccio, e i capelli biondo cenere lunghi sotto alle spalle, ma il pezzo forte è probabilmente il suo fisico: su Instagram sono molteplici gli scatti in cui si mostra in una forma impeccabile.

Ma, come accennavamo, non è Instagram l’unico social dove è molto attiva.

Oltre a TikTok è presente, ad esempio, su Twitch, piattaforma gaming, dove dialoga spesso in live insieme con gli utenti che la seguono e si racconta (i video delle live poi sono spesso condivisi anche su YouTube, come spesso capita agli streamer in auge).

E per quanto riguarda YouTube, non possiamo non segnalare come nel novembre del 2022 abbia pubblicato il suo esordio canoro, con una trappata intitolata ‘Dimmi’, che vi proponiamo di seguito.

Per quanto riguarda Twitch, in estate la Clerici ha vissuto un momento di crisi ed aveva spiegato ai suoi follower:

“Sicuramente sapete che ultimamente ho fatto meno live, ma non da quando mi sono fidanzata. Sono stata meno presente su Twitch sia per la questione di GTA, sia perché dopo molti mesi ho provato a rinnovarmi invitando ospiti e parlando di gossip ma non mi piaceva. Non riuscivo a reinventarmi e quindi fare le live diventava sempre più difficile perché non riuscivo a portare un vero contenuto”.

L’accenno alla vita privata – che poi tanto privata non è, se è vero che l’annuncio del fidanzamento è avvenuto tramite una Instagram Story – è doveroso per passare al prossimo quesito.

Chi è il fidanzato di Gaia Clerici?

Come già detto, quest’estate Gaia ha annunciato il proprio fidanzamento. Con chi?

Il fidanzato di Gaia Clerici è Capo Plaza, trapper italiano classe 1998, originario di Salerno.

Parliamo di un trapper che, nonostante la giovane età, è un caposaldo della scena ormai da anni (il primo dei suoi ‘Allenamento’ è uscito ormai oltre cinque anni fa) ed ha numeri importantissimi al pari della fidanzata: non parleremo dei numeri social ma ci basta sapere (dato che è un cantante) che su YouTube ha oltre un milione e mezzo di iscritti al suo canale.

Gaia Clerici e Antonella Clerici sono parenti?

Sentendo il cognome Clerici, in tantissimi si sono chiesti e si chiedono se Antonella Clerici e Gaia Clerici sono parenti.

No, non lo sono – sebbene Google suggerisca Antonella Clerici sorella Gaia Clerici tra le ricerche suggerite: questo è dovuto al fatto che in tantissimi hanno cercato questa info (e probabilmente anche tu che sei giunt* su questo post).

Gaia Clerici, ulteriori curiosità

Di seguito qualche altra curiosità sul personaggio web.

Qualche tempo fa ha parlato di uno dei mali della sua generazione, dichiarando in prima persona di soffrirne (e non è stata l’unica a farlo). Parliamo della ‘fear of missing out’, ovvero l’ansia relativa alla possibilità che gli altri possano avere delle esperienze piacevoli e gratificanti dalle quali si è assenti, nonché il desiderio persistente di essere in contatto con gli altri attraverso i social network.

Per quanto riguarda la vita quotidiana, Gaia ha avuto un percorso scolastico complicato: ha cambiato più volte scuola, sia alle elementari, sia alle medie ma anche gli istituti delle superiori, passando da istituti diversi ma anche da indirizzi differenti.

Quando aveva 18 anni di età, si è sottoposta ad un aborto volontario e ne ha parlato apertamente (nonostante sia un episodio drammatico della sua vita) per sensibilizzare sul tema.

(Post pubblicato il 13 luglio 2022. Rivisto, aggiornato e ripubblicato il 16 dicembre 2022)