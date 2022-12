The White Lotus: come finisce? Ci sarà una terza stagione? Ecco cosa sappiamo

The White Lotus è il nome di una celebre serie televisiva statunitense creata ma anche sceneggiata e diretta da Mike White. La serie in questione è riuscita ad entrare nel cuore di moltissime persone e ad ottenere un grande successo. Ma, ci sarà una terza stagione? Questa la domanda che molti appassionati si saranno posti almeno una volta.

Il finale di The White Lotus 2

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo in Italia della puntata finale di The White Lotus 2 prevista per il prossimo 19 dicembre e trasmessa su Sky e Now. Un finale che ha lasciato davvero senza parole gli Stati Uniti dove a vedere la puntata sono stati oltre 4 milioni di spettatori. Ma esattamente come è finita la seconda stagione? Prima di tutto è importante precisare che mentre la prima stagione era maggiormente concentrata su delle insidie legate al denaro e al potere ecco che invece la seconda stagione ha affrontato come tema principale il sesso e il denaro. Di preciso il finale di questa stagione porta con sé la morte di un personaggio molto importante ovvero Tanya McQuoid interpretata dalla attrice Jennifer Coolidge. Ma, cosa accade? La donna scopre che i suoi amici e Quentin stanno progettando un modo per ucciderla. In seguito a tale scoperta quindi la McQuoid riesce a togliere la pistola a Niccolò e di conseguenza inizia a sparare a tutti i presenti. Purtroppo però nel momento in cui sta scendendo dalla barca inciampa, finisce in mare e annega.

Le indiscrezioni trapelate sulla terza stagione

Molti sono coloro che si sono chiesti se ci sarà oppure no una terza stagione di The White Lotus. In realtà la risposta a questa domanda è sì. Infatti grazie al successo ottenuto con The White Lotus 1 e 2 è stato assolutamente impossibile non pensare anche ad una terza stagione. Ma quali sono le informazioni trapelate al momento? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni anche in questo caso potrebbe cambiare l’ambientazione. Infatti mentre la prima stagione è stata girata alle Hawaii e la seconda in Sicilia ecco che la terza potrebbe essere ambientata in un posto totalmente diverso ovvero l’Asia. Proprio a proposito di questa terza edizione il regista si è espresso nel corso di un’intervista rilasciata a Variety affermando “Credo che la terza stagione potrebbe essere un divertente e satirico sguardo alla morte e alle religioni orientali e alla spiritualità”.

Quando esce la terza stagione di The white Lotus

Quando è prevista l’uscita della terza stagione di The White Lotus al momento non sembrerebbe essere ancora chiaro. Tra la prima e la seconda stagione è trascorso più o meno un anno. Ciò significa che la terza stagione potrebbe arrivare nel corso del 2023. Molto importante è precisare che chi lo desidera potrà continuare a seguire la terza stagione in streaming su Sky Atlantic. Oppure ancora chi possiede un abbonamento a Sky potrà continuare a seguire i vari episodi su Sky Go oppure in ultimo sarà possibile vedere in diretta gli episodi utilizzando la piattaforma streaming Now.