Sinisa Mihajlovic è morto: il ricordo di colleghi e amici dell’allenatore serbo

E’ scomparso Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni: ecco il ricordo di colleghi e amici

Oggi, venerdì 16 dicembre 2022 è scomparso a Roma a 53 anni Sinisa Mihajovic, allenatore serbo che stava combattendo da tempo contro una forma aggressiva di leucemia. Ricoverato domenica presso la clinica Paideia per un’infezione diventata subito grave a causa del sistema immnutario indebolito dalla malattia stessa e dalle pesanti terapie. Le condizioni di salute erano degenerate ed era entrato in coma farmacologico nel tardo pomeriggio. Lascia la moglie Arianna e i figli Miroslav, Dusan, Nikolas e Virginia e Viktoria, rimaste sempre accanto. Numerosi i messaggi di cordoglio per l’allenatore ed ex calciatore di Lazio, Sampdoria, Inter e Roma.

I messaggi commossi di grandi amici di Sinisa

“Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere” ha esordito così commosso Roberto Mancini, ex compagno di squadra Sampdoria e Lazio e amico di Mihajlovic. “Ho perso un amico con cui ho condiviso 30 anni della mia vita, in campo e fuori” ha poi aggiunto Mancini. “Non è giusto che un’atroce malattia abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all’ultimo istante” ha inoltre continuato il messaggio l’amico. “Restera sempre al mio fianco anche se non c’è più” ha infine chiosato, ricordando ancora una volta l’allenatore serbo.

Anche Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria ha voluto esprimere parole di cordoglio per l’amico scomparso: “E’ stato un grande uomo e gli vorrò bene sempre. Sono stato accanto a lui in questi ultimi giorni e ho vissuto un uomo che fino alla fine con una infinita dignità che mi hanno commosso”. Infine, l’ex presidente della Sampdoria si è stretto vicinanza e supporto alla famiglia di Sinisa.

E non sono mancati inoltre gli ex calciatori tra cui Alessandro Nesta che ha scritto sui social: “Mister, sei stato un guerriero un esempio per tutti, soprattutto per me. Non ti dimenticherò mai”.

Mister, sei stato un guerriero. Un esempio per tutti noi e soprattutto per me… Non ti dimenticherò mai. ??? pic.twitter.com/sY3fJDzfTy — Alessandro Nesta (@Nesta) December 16, 2022

Oltre a Nesta, si è aggiunto anche il portiere della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma: “Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister”.

Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister??? pic.twitter.com/Zx3qhNlR8p — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) December 16, 2022

Il saluto di Amadeus

Infine, Amadeus grande tifoso dell’Inter, squadra in cui Sinisa Mihajlovic. aveva giocato dal 2004 al 2006, ha dichiarato al TG prima della puntata dedicata alle selezioni Sanremo Giovani: “Questa puntata sarà dedicata a lui, un grande uomo”,