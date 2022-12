Beatrice Quinta nuda in metropolitana a Milano: “Io che vengo da te…”

È finita al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore la cantante Beatrice Quinta particolarmente nota al pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show X Factor 2022 dove si è classificata al secondo posto. Ma esattamente cosa è successo alla cantante? Facciamo un po’ di chiarezza.

Beatrice Quinta al centro del gossip

Continua a far parlare di sé la cantante palermitana Beatrice Quinta ancora oggi protagonista del gossip. Questa volta però non a causa della sua vita privata, e quindi per il presunto flirt con il cantante e giudice di X Factor Rkomi. Questa volta infatti a far particolarmente discutere è un video pubblicato dalla stessa cantante sui social. Ma esattamente di quale video stiamo parlando? La cantante ha nello specifico condiviso un video in cui è possibile vederla su una banchina della linea gialla della metropolitana di Milano. Fino a qui nulla di strano, infatti a far discutere è il fatto che ad un certo punto la bella Beatrice si è tolta la grossa pelliccia fucsia che indossava e sotto alla quale era completamente nuda. La cantante è quindi rimasta senza abiti indossando solamente un bellissimo paio di stivali con tacco a spillo di colore blu.

Beatrice Quinta nuda alla metropolitana di Milano

Il video postato dalla cantante ha ottenuto in pochissimo tempo un grande successo. Infatti in soltanto un’ora è stato visualizzato da più di 50.000 persone. Ma è molto importante precisare che si tratta di un video promozionale legato al suo nuovo singolo intitolato Se$$o presentato proprio sul palco di X-Factor. Ovviamente però per evitare che il video venisse censurato da Instagram le parti scoperte sono state pixellate. Sotto al video la giovane artista ha poi aggiunto una frase estratta dal suo singolo ovvero “Io che prendo la metro e vengo da te”.

Il grande successo ottenuto ad X Factor 2022

Beatrice Quinta si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione ad X Factor 2022 dove si è presentata alle audizioni con l’inedito sopracitato ovvero Se$$o. Il suo è stato un ottimo percorso che l’ha portata ad ottenere la seconda posizione dietro ai vincitori i Santi Francesi. In realtà però sono in molti a pensare che la vincitrice morale di X Factor 2022 sia proprio lei in quanto nel corso delle varie puntate ha dimostrato di avere delle grandi capacità sia canore sia musicali.