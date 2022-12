Anna Oxa, vita sentimentale: chi sono i tre ex mariti? Quanti figli ha avuto?

Bellissima ma soprattutto una cantante dotata di una voce straordinaria e di un talento unico e raro. Di chi stiamo parlando? Della famosissima Anna Oxa ovvero una celebre artista che nel corso della sua carriera ha pubblicato tantissimi album e collaborato con artisti di grande fama. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Pochi sanno che Anna Oxa si è sposata tre volte e allo stesso modo per ben tre volte ha divorziato. Ma chi sono i suoi ex mariti e quanti figli ha avuto?

La travagliata vita privata di Anna Oxa

Anna Oxa può essere considerata sicuramente una delle più importanti voci della musica italiana. Ed infatti nel corso della sua carriera ha potuto collezionare moltissimi successi. Nella vita privata però non sempre tutto è andato bene ed infatti la celebre artista si è sposata per ben tre volte, ogni volta sempre spinta da un grande sentimento e da tanta passione. Purtroppo però nessuno dei tre matrimoni è andato per come sperava ed infatti a questi sono seguiti ben tre divorzi.

I tre mariti della celebre artista

Ma chi sono i suoi tre ex mariti? Il primo con cui Anna Oxa è convolata a nozze è stato il musicista, produttore e autore Franco Ciani . E proprio questo matrimonio è durato dal 1982 fino al 1989. Proprio Ciani è stato l’autore di molti successi che hanno segnato la carriera di Anna Oxa come ad esempio il brano “Ti lascerò” oppure ancora “È tutto un attimo”. Il secondo uomo con cui Anna Oxa è convolata a nozze è stato poi Behgjet Pacolli ovvero un imprenditore e politico kosovaro al quale la cantante è stata legata dal 1999 al 2002. In ultimo il terzo marito è stato Marco Sansonetti ovvero una sua ex guardia del corpo con il quale il matrimonio è durato soltanto 2 anni, dal 2006 al 2008.

Anna Oxa famosa cantante ma anche mamma

Anna Oxa ha avuto dei figli? La risposta è sì ma è importante precisare che non sono arrivati da nessuno dei tre matrimoni citati in precedenza. Infatti sono nati dal lungo amore che negli anni compresi tra il 1989 e il 1999 l’hanno vista legata al batterista Gianni Belleno. Da questo amore durato 10 anni sono nati nello specifico Francesca e Qazim.