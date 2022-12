Chi è Andrea Camerana, marito di Alexia? I due hanno figli?

Andrea Camerana, è questo il nome del marito di una famosa artista italiana ovvero Alessia Aquilani nota a tutti semplicemente con lo pseudonimo Alexia. Ma esattamente chi è ? I due hanno avuto dei figli?

Chi è Andrea Camerana

Molti conoscono e amano Alessia Aquilani ovvero la famosa cantautrice e compositrice italiana conosciuta con lo pseudonimo Alexia. Non tutti però conoscono il marito Andrea Camerana al quale l’artista è sentimentalmente legata ormai da diversi anni. I due sono infatti convolati a nozze nel 2005 e da quel momento non si sono più lasciati. Ma chi è Andrea Camerana? Ciò che sappiamo di lui è che è nato a Milano nel gennaio del 1970 e oltre ad essere il marito di Alexia è anche il nipote di un famosissimo stilista italiano ovvero Giorgio Armani in quanto figlio della sorella dello stilista. Ma non solo, Camerana è anche legato ad una famiglia torinese molto importante ovvero quella degli Agnelli. Ma in che modo? Il padre del marito di Alexia ovvero Carlo Camerana era il pronipote del celebre fondatore della Fiat e quindi cugino di primo grado di Giovanni e Umberto Agnelli.

L’amore nato con Alexia

Andrea Camerana e Alexia si sono conosciuti in occasione del Festival di Sanremo 2002. E nello specifico nel momento in cui l’artista avrebbe dovuto scegliere un abito firmato Armani da indossare sul palco del Teatro Ariston. Dopo un primo approccio avvenuto durante l’evento i due hanno iniziato a scambiarsi dei messaggi e poi proprio Camerana le ha mandato dei fiori. Da quel momento non si sono più lasciati e nel 2005 hanno coronato il sogno di diventare marito e moglie costruendo una bellissima famiglia. Proprio al marito la bella Alexia ha dedicato una canzone ovvero quella intitolata “Tu Salvami Ancora” a proposito della quale si è espressa nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Mio marito è al centro di tutta la mia vita, mi ha salvato nel 2003 e continua a salvarmi”, sono state queste nello specifico le parole espresse dall’artista che ha poi continuato affermando che è stato proprio insieme ad Andrea Camerana che ha avuto il desiderio di costruire una famiglia. Desiderio questo che non aveva mai avuto prima di incontrare lui.

Alexia e Camerana hanno dei figli?

Dalla loro unione sono nate due bambine. Nello specifico il 14 febbraio del 2007 è nata la primogenita Maria Vittoria e qualche anno dopo, esattamente il 4 luglio del 2011, è nata la secondogenita Margherita.