Chi è Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia Valerio Staffelli? Biografia, social e curiosità

Rebecca Staffelli è il nome della figlia di un famosissimo inviato di Striscia la Notizia ovvero Valerio Staffelli. Ma esattamente cosa sappiamo su di lei? Chi è e cosa fa nella vita? Tante le curiosità alle quali poter trovare delle risposte qui di seguito.

Chi è Rebecca Staffelli

Giovanissima oltre che molto bella, Rebecca Staffelli è nata a Milano nel 1998. Ha solamente 24 anni ma nonostante la giovanissima età ha già iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione e nel mondo della radio. La giovane, come anticipato poc’anzi, è la figlia di uno dei volti più famosi di Striscia la Notizia ovvero l’inviato Valerio Staffelli impegnato nella consegna di diversi tapiri d’oro a personaggi dello spettacolo. Rebecca, oggi speaker radiofonica di Radio 105, da piccola si è impegnata nello studio di varie discipline e di preciso canto, danza ma anche recitazione. E a soli 20 anni, e quindi nel 2018, ha fatto il suo esordio nel mondo della televisione conducendo un programma in onda su La 5 ed intitolato “Colpo di tacchi”.

Il successo sui social

Ma non solo, la ragazza ha anche condotto “Miss Universe Italia” e ha recitato nel film “Din Don” mettendo in pratica le sue doti da attrice. Oltre a tutto questo è anche possibile dire che la figlia di Valerio Staffelli, e quindi la bellissima Rebecca Staffelli, è anche una seguitissima influencer che in passato ha curato un canale su YouTube. E che oggi su Instagram può contare sull’affetto di oltre 144 mila followers.

La vita privata di Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli è fidanzata? A questa domanda è possibile rispondere di sì affermando che il fortunato si chiama Alessandro Basile ed è un giovane imprenditore oltre che un famoso ex volto di Uomini e Donne, programma al quale ha partecipato per ben due volte come corteggiatore. La prima volta ha sceso infatti le famose scale di Canale 5 per Rossella Intellicato e la seconda volta per Ludovica Valli. Basile è più grande di Rebecca di 15 anni ma nonostante ciò i due sembrano essere davvero molto innamorati, tanto da essere pronti a convolare addirittura a nozze.