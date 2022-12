La vita bugiarda degli adulti: quando esce la nuova serie di Elena Ferrante? Trama e curiosità

La vita bugiarda degli adulti – la nuova serie tv di Elena Ferrante

La vita bugiarda degli adulti è una nuova serie, prodotta da Fandango, che sarà disponibile su Netflix dal 4 gennaio 2023. Composta da 6 episodi è tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, già autrice della saga L’Amica Geniale.

La vita bugiarda degli adulti – trama

La storia è quella di Giovanna (interpretata dall’esordiente Giordana Marengo) che vedremo crescere ed affrontare il faticoso passaggio dall’infanzia all’età adolescenziale. Con lo sfondo degli anni 90 vedremo la giovane muoversi a Napoli, nello specifico attraverso due realtà: la Napoli “di sopra” quella borghese del Vomero, da cui provengono i suoli genitori e la Napoli “di sotto” più proletaria dove la protagonista si ritrova con sua zia, grazie alla quale scoprirà la vera natura degli adulti.

Giovanna cercherà di tenersi in equilibrio in questi due mondi in un viaggio alla scoperta di sè stessa, alla ricerca dell’amore e delle verità sulla sua famiglia.

A tal proposito, lo sceneggiatore Francesco Piccolo ha affermato: “Edoardo è riuscito a mettere in scena con sorprendente forza visiva la storia di una ragazza che, disorientata, spaventata, arrabbiata, non vive soltanto una crisi di crescita ma una crisi dentro lo sfarinarsi di due grandi ideologie“.

La vita bugiarda degli adulti – regia, cast, ambientazione

Per rappresentare visivamente ciò che Elena Ferrante ha soltanto riportato per iscritto, si è voluti eccellere con regia e cast. Dietro la cinepresa ritroviamo Edoardo de Angelis mentre accanto alla giovane Marengo (oggi 19enne) vi saranno attori del calibro di Valeria Golino (la zia di Giovanna) Pina Turco (madre di Giovanna) e Alessandro Preziosi (padre di Giovanna).

Riguardo l’ambientazione, La vita bugiarda degli adulti si sciorina nella Napoli degli anni 90, nei due diversi mondi opposti, in costante lotta tra di loro, la cui differenza si nota nei modi di agire dei personaggi, nel linguaggio utilizzato e nelle immagini, a cui si è tanto puntato per far trasparire sullo schermo la potenza delle parole della Ferrante.