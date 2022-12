Emily in Paris 4 ci sarà? Quando uscirà? Cosa sappiamo sulla quarta stagione

Emily in Paris è una delle serie tv più amate dal pubblico. Uscita nell’ottobre del 2020 su Netflix, ha subito colpito i telespettatori grazie a diversi ingredienti. In primis la location, la bellissima e romantica Parigi; in secondo luogo per i magnifici outfit della protagonista e terzo ma non ultimo, la trama.

Si entra dunque nel vivo delle vicende della dolce Emily, che lascia il suo porto sicuro a Chicago inseguendo un’opportunità lavorativa a Parigi. Qui, si creerà una sua vita con nuovi amici e nuovi amori.

La serie tv ha ottenuto un successo tale che la quarta stagione è stata confermata ancora prima che uscisse il terzo capitolo, aggiunto da pochi giorni sulla piattaforma di streaming.

Quando esce Emily in Paris 4?

Dal momento che la terza stagione è stata appena rilasciata, ci vorrà del tempo affinché arrivi il quarto capitolo. Si presuppone che questo possa essere trasmesso il prossimo anno, verso il mese di dicembre. Per quanto riguarda gli episodi, se si mantiene la stessa struttura delle stagioni precedenti, anche la quarta sarà composta da 10 episodi della durata di 30 minuti circa.

Ci sarà dunque da attendere per scoprire cosa accadrà ai protagonisti, ma nel frattempo, perché non fare un bel rewatch?

Cosa vedremo in Emily in Paris 4?

La terza stagione della serie con protagonista Lily Collins, lascia i telespettatori con un mucchio di domande. Emily e Gabriel decideranno finalmente di stare insieme? Cosa succederà ora che Camille è incinta e dopo che Julian lascerà l’agenzia?

Ci sarà sicuramente l’ingresso di nuovi personaggi ( magari un nuovo fidanzato per Emily?)ma anche il ritorno di alcuni membri del cast, come Madeline (Kate Walsh) già protagonista indiscussa della terza stagione.

Emily in Paris 4 – cast

A tornare nel cast saranno: Ashley Park (Mindy) Lucas Bravo (Gabriel) Camille Razat (Camille) Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie) Bruno Gouery (Luc) William Abadie (Antoine).

Ancora incerta la presenza di Samuel Arnold nei panni di Julien, Lucien Laviscount nei ruolo di Alfie e Kate Walsh nei panni di Madeline.