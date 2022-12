Ilary Blasi è rifatta? Ecco com’è cambiata nel corso degli anni

Ilary Blasi dopo la vicenda legata alla separazione dall’ormai ex marito Francesco Totti continua a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica e del gossip. Nello specifico nel corso delle ultime ore è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica in seguito alla condivisione sui social di una particolare fotografia in compagnia del chirurgo plastico. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ilary Blasi travolta dalle critiche

Ilary Blasi è sempre stata molto bella ma nel corso dell’ultimo periodo sono stati molti i followers che hanno accusato la conduttrice di aver completamente cambiato il suo volto e di essersi addirittura trasformata. A far scatenare la polemica di recente è stata una fotografia condivisa dall’ex di Totti in compagnia della dottoressa Giulia Cervelli. Molti hanno colto l’occasione per scagliarsi contro la conduttrice definendola addirittura irriconoscibile ed accusandola di aver trasformato il suo volto.

I ritocchi a cui si è sottoposta Ilary negli anni

Ma quanti e quali sono gli interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta Ilary Blasi nel corso degli ultimi anni? Ovviamente i cambiamenti sul suo viso non sono legati solo a dei ritocchini ma anche al normale cambiamento dovuto al trascorrere degli anni. Oggi infatti rispetto al suo esordio, avvenuto quando aveva solo 20 anni, i lineamenti sono sicuramente più maturi. Nonostante ciò sono molti coloro che credono che la conduttrice si sia sottoposta a interventi di rimodellamento del naso ma anche alla mastoplastica additiva al seno. E poi ancora parlando di ritocchini la bella Ilary sembrerebbe aver modificato anche labbra e zigomi gonfiandoli un poco. Le labbra infatti rispetto al passato mostrano un particolare rigonfiamento e proprio per tale motivo molti credono che possa aver fatto ricorso alle classiche punture di acido ialuronico alle quali molte donne dello spettacolo scelgono di sottoporsi. Il suo fisico mozzafiato è invece sicuramente il frutto dei duri allenamenti a cui la conduttrice è solita sottoporsi nella quotidianità.

Il silenzio della conduttrice

Insomma, Ilary Blasi sembrerebbe essersi sottoposta diverse volte a interventi di chirurgia estetica ma sulla questione la diretta interessata non si è mai espressa. Ilary infatti nonostante le polemiche in cui si è trovata coinvolta e nonostante le critiche ricevute ha sempre scelto di non esprimersi. Ed infatti non ha mai smentito tali notizie ma allo stesso tempo non le ha nemmeno mai confermate. Quale sarà quindi la verità?