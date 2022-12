GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 25: “Sì, certo, come no!”

Antonella ha vinto il televoto come preferita dal pubblico. No, non è una battuta… Praticamente l’80% delle.peraonw che guardano il GF Vip non la sopporta però magicamente lei ha vinto il televoto. Ragazzi miei ci risiamo dopo i brasiliani di Dayane Mello: sono tornati i bot! I Donnalisi hanno detto ma a noi che ci frega partecipare? Noi vogliamo vincere facile e così via di bot. Come ho detto sono già stati usati e ormai i vari fandom non si vergognano neanche a dirlo che li utilizzano, ma questo televoto è stato il più falsato in assoluto. Tutti i sondaggi davano prima Oriana, a parte i donnalisi nessuno sostiene Antonella e lei vince. Le comiche. Io sono la prima a dire che un personaggio come la Fiordelisi serve e se fosse stato un televoto eliminatorio non avrei voluto uscisse, ma per il preferito francamente non ci sto. Comunque ve lo dico se questi hanno così tanti bot, finché non ci sarà un televoto flash rassegnatevi ad avere Antonella tutta gongolante in casa.

Il capitolo Onestini / Nikita penso sia uno dei più tristi mai visti. Lei ha sbagliato a fidarsi e a dichiararsi ad uno che ha appena conosciuto, ha sbagliato ad incaponirsi anche quando era palese pure alla pianta di basilico in veranda che a lui non fregasse una mazza e ha sbagliato a dire quelle cose di Sarah. Lui però, amici miei, è macchiavellico. Ha aspettato un mese per ritirare fuori al momento giusto quella confidenza che gli ha fatto Nikita sulla Altobello. Ha aspettato il momento giusto per colpirla e affondarla. Ha messo Sarah contro la Pelizon e non solo, perché per una settimana ha parlato male di lei con tutti, portandoli a pensare le peggio cose. Infine la cosa che più mi ha fatto orrore, ha letto la lettera, che la ragazza gli ha scritto che è una cosa personale e intima, davanti a tutti. Il mio pensiero è che lui essendo un veterano dei reality sia entrato con lo scopo di screditare la preferita del pubblico. Dopo la puntata di ieri nessuno me lo toglierà dalla testa.

Io quando ho visto che Salatino usciva dalla porta rossa per tornare dalla sua amata ho anticipato i botti di fine anno, Ve lo dico. Mamma che bello. Uno dei comodini più comodini della storia. A parte la prima settimana che ha creato una dinamica con Elenoire Ferruzzi, non ha dato nulla al programma. In tre mesi l’ho visto cucinare, gridare parolacce random e piangere. Cioè lui già il secondo giorno, ripeto, il secondo giorno stava piangendo per la mancanza della fidanzata. Tra l’altro stanno insieme da 7 mesi tre dei quali lui li ha passati nella casa del GF Vip. Follia.

Nota a margine: Giulia Salemi veramente brava nel suo ruolo. Quando ha fatto notare che sui social quasi nessuno ama Antonella facendolo andare in palla Alfonso ho adorato.

Al televoto ci sono: Nikita, Sarah, Wilma e Oriana. So che dopo quello che ho scritto dirvi di votare fa ridere quindi fate un po’ come volete. Io i miei tre voti gratis della app li darò a Nikita, sperando di liberarci finalmente di nonni’!!!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della venticinquesima puntata

Gaio Giulio Cesare che si è appena pentito di aver attraversato il Rubicone dopo essere stato citato da Antonella Fiordelisi. #GFvip pic.twitter.com/VEyC2fa59k — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) December 26, 2022

questa foto di daniele che discute con le due ragazze interessate a lui e la vekkia dietro che sta scegliendo quale far sparire per prima pic.twitter.com/uVkBqS6B8c — BagnoTrash? (@bagnotrash) December 26, 2022