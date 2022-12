Gli anelli del potere 2, quando esce? Cosa sappiamo sulla seconda stagione del Signore degli anelli

Gli anelli del potere, ovvero la serie tv del Signore degli Anelli, è approdata quest’anno su Amazon Prime inserendosi subito tra i prodotti preferiti dei fan, che già non vedono l’ora di una seconda stagione. Vediamo allora quando esce e che cosa ci aspetta nel secondo capitolo della serie.

Gli anelli del potere – quando esce la seconda stagione?

Secondo le prime indiscrezioni provenienti da Vernon Sanders di Amazon Studios, sebbene vi sia il grande desiderio di far uscire il secondo capitolo entro un anno dalla prima stagione, in realtà i tempi sono lunghi ed è probabile che Gli Anelli del potere 2 vedrà la luce soltanto nel 2024. Tuttavia il successo della serie già fa parlare addirittura di una terza stagione e la conferma di questa dovrebbe arrivare nel 2023. Di certo è garantito il proseguo.

Gli anelli del potere 2 – di cosa parlerà?

Mentre nella prima stagione abbiamo visto l’ascesa del male nella Terra di Mezzo, ed è soltanto stata impostata una storia, questa verrà sviscerata nella seconda stagione. Vedremo allora una moltitudine di nuovi personaggi (il cast è stato confermato) che si ritroveranno a lottare con il ritorno di Sauron; verranno svelati i misteri rimasti irrisolti e soprattutto si esplorerà la creazione degli altri anelli del potere.

Al momento sappiamo che ci sarà un cambio di set. Ci si sposterà infatti dalla Nuova Zelanda a Londra, luogo dove Tolkien ha vissuto.

Vernon Sanders inoltre ha dichiarato che i fan saranno entusiasti di poter vedere battaglie più epiche oltre a momenti iconici descritti nei libri. Un esempio potrebbe essere la caduta di Númenor, mentre per altri scontri importanti quali quello tra gli elfi e Sauron bisognerà aspettare. Sempre ovviamente, se si decide di procedere secondo la timeline dei romanzi e non in maniera più creativa.

In ogni caso Amazon ha dichiarato di voler produrre almeno cinque stagioni, ci sarà dunque ampio spazio per affrontare ogni argomento.