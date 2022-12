Celebrity Menù 2022, qual è la location? Curiosità sul programma natalizio di Sky

Una sfida incredibile è quella che vedrà protagonisti Giorgio Mastrota e Marisa Passera nella puntata di Celebrity Menù 2022. Ma esattamente dove avrà luogo la sfida e in cosa consisterà?

Una grandiosa sfida ai fornelli è quella che vedrà protagonisti Giorgio Mastrota e Marisa Passera nella puntata di Celebrity Menù 2022. Dove si svolgerà il tutto? La sfida avrà luogo all’interno di una bellissima baita che si affaccia sulle montagne delle Dolomiti. E a giudicare il tutto saranno due ospiti vip ed uno chef, nello specifico Elenoire Casalegno, Francesco Facchinetti e per finire anche la vincitrice di MasterChef 11 ovvero Tracy Eboigbodin. In cosa consisterà la sfida? Mastrota e la Passera dovranno impegnarsi nella preparazione di quello che sarà il menù del cenone di Capodanno e sarà composto da tre diverse portate ovvero un antipasto, il primo e poi il secondo. Ogni partecipante avrà poi la possibilità di preparare un piatto a propria scelta considerato proprio il piatto ‘jolly’.

La preparazione del menù

Marisa e Giorgio saranno quindi impegnati nella preparazione del menù per la notte di Capodanno all’interno di una bellissima cucina presente all’interno di una casa in montagna. Lo chef ospite della puntata avrà il compito di cercare di recuperare quante più informazioni possibili sui piatti preparati dai due cuochi. Ma per farlo non dovrà avere alcun timore di esprimere commenti, avvertimenti o fornire anche dei suggerimenti. Solamente quando gli altri due ospiti avranno raggiunto la baita ecco che potranno sedersi tutti a tavola e gustare i piatti preparati dai concorrenti godendo di momenti di divertimento e di svago. Gli ospiti presenti dovranno poi esprimere il proprio parere alla fine di ogni portata. E nello specifico il voto espresso dovrà essere da 1 a 10 e verrà reso noto fin da subito in modo tale da poter provocare fin da subito la reazione dei commensali.