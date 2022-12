Darkest Minds: cosa significa? Quanti libri sono? Usciranno nuovi film?

Darkest Minds 2 si farà? vivremo ancora le avventure di Ruby e Co? vediamo insieme cosa sappiamo!

Innanzitutto, per chi non lo conoscesse, The Darkest Minds è un thriller distopico americano di fantascienza direttamente tratto dal romanzo omonimo di Alexandra Bracken. Il racconto narra le vicende di Ruby, una sedicenne che sopravvive ad un epidemia e scopre di avere dei poteri soprannaturali; non è l’unica ed insieme ad altri coetanei si ritroverà rinchiusa in un campo per poter essere “guarita”. La ragazza però farà di tutto per fuggire.

Darkest Minds nonostante di base sia un racconto di fantascienza, nasconde però molte tematiche importanti. In primis quelle riguardanti la diversità e l’accettazione del diverso, in secondo luogo la difficile età adolescenziale e tutto ciò che comporta il passaggio dall’infanzia ad una nuova condizione. Un film su adolescenti per adolescenti, che come ogni primo capitolo che si rispetti, presenta i personaggi dei quali ci si auspica una crescita successivamente.

Anche per questi motivi la storia è stata ben apprezzata e i fan si sono chiesti quando uscirà un seguito. Considerato che la scrittrice ha pubblicato tre libri ( in ordine Darkest Minds, Una ragazza pericolosa e L’ultimo bagliore) le vicende da raccontare potrebbero essere davvero tante. Quando si tratta di saghe soprattutto, anche se non si dovessero produrre altrettanti film, per via delle licenze cinematografiche che i registi si concedono, si potrebbero accorpare le varie vicissitudini e inserirle nel ( o nei) sequel.

Darkest Minds 2 si farà davvero?

Al momento non abbiamo notizie certe. Secondo diverse fonti, non avremo un seguito di Darkest Minds per due semplici ragioni: il film ha richiesto un budget troppo elevato e i fan non sono contenti di come sia stata trasportata cinematograficamente la storia, diversa quindi da ciò che viene raccontato nei libri. Succede spesso che nel passaggio dal cartaceo al visivo si perdano dettagli importanti, in questo caso però è stato anche cambiato il finale e il pubblico non ha propriamente apprezzato.

Se comunque si deciderà di fare un sequel del film, le storie da raccontare saranno diverse ed affascinanti. si presuppone che questo si baserà sul secondo libro della saga scritta da Bracken, Never Fade. Ruby si ritroverà a dover portare a termine diverse missioni, combattere contro la corruzione del governo e destreggiandosi all’interno della Lega dei bambini, i quali la considerano una leader mentre lei non sente di avere queste capacità e si reputa solamente un mostro.

Per quanto riguarda il cast, è molto probabile che ritorneranno tutti i personaggi del primo film ed ovviamente ci saranno nuove aggiunte; anche la regista Jennifer Yuh Nelson ha espresso il desiderio di ritrovarsi a bordo e con lei lo sceneggiatore Chad Hodge.

Vi lasciamo intanto con il trailer del primo film in attesa di nuove informazioni.