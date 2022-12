Chi è e cosa fa nella vita Daniel Lee, fidanzato di Roberto Bolle? Curiosità, social e biografia

Roberto Bolle è fidanzato? secondo rumors e scatti rubati, sembrerebbe proprio di si! Il famoso ballerino della scala è impegnato con Daniel Lee. La loro storia d’amore sembrerebbe iniziata nel 2020 quando i due sono stai paparazzati prima a Venezia e poi sulla Costiera Amalfitana.

Successivamente i due sono spariti un pò dai radar, in quanto entrambi ci tengono a mantenere privata la loro vita. In particolare Roberto Bolle ha dichiarato: “La mia vita privata, ossia lo spazio oltre al palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante e personale. Ho provato sempre a custodirlo in maniera gelosa”.

Le ultime news però li mostrano insieme al concerto di Kendrick Lamar all’O2 e lo stesso Daniel, in un’intervista a Vogue ha parlato della sua giornate tipo affermando che in queste è presente Roberto Bolle.

Ma chi è Daniel Lee? scopriamolo insieme!

Daniel Lee- biografia e carriera

Daniel Lee nasce a Bradford il 22 gennaio del 1986, e da subito mostra il suo interesse per il mondo della moda e più in generale per l’arte e la creatività. Frequenterà infatti Central Saint Martins College of Art and Design, e verrà definito un enfant prodige.

La sua carriera si sviluppa sin dall’inizio con la collaborazione verso grandi marchi, quali Margiela, Balenciaga e Donna Karan prima di approdare a Bottega Veneta, brand con il quale Daniel Lee ha lavorato sino al 2021.

La sua presenza nell’azienda, è stata di forte impatto, non a caso infatti il fidanzato di Roberto Bolle ha creato una delle borse più vendute dal marchio, la Pouch clutch bag. Per tale motivo e per via del suo stacanovismo, è stato definito L’Uomo delle Meraviglie della Moda da Harper’s Bazaar. Attualmente è diventato il direttore creativo di Burberry, e si occuperà della collezione Autunno/Inverno 2023 al posto di Riccardo Tisci.

Daniel Lee- curiosità

Non sappiamo molto della vita privata di Daniel, lo stilista cerca di mantenersi lontano dai riflettori. Ma vi sveliamo qualche curiosità! Lo stilista sa parlare francese, ha seguito lezioni di italiano, non ha una pagina social e quando non lavora si concede pause romantiche con il suo partner, tra un concerto ed opere teatrali.