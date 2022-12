GF Vip 7, i vipponi perdono la testa | Sputi e schiaffi: ecco cosa è successo – VIDEO

Al GF Vip 7 i momenti di tensione si fanno ogni giorno sempre più frequenti. Ed infatti proprio nel corso delle ultime ore il pubblico che segue il daytime ha avuto modo di assistere a nuovi scontri e polemiche. E alcuni di questi hanno anche provocato una forte reazione nei telespettatori. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Edoardo Donnamaria al centro di una grossa polemica

La coppia più discussa del Grande Fratello Vip è quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi spesso al centro di numerose polemiche. I due nonostante abbiano più volte rivelato di essere molto innamorati non riescono proprio ad andare d’accordo e per tale motivo finiscono spesso per litigare. Ma proprio un gesto fatto dal noto volto di Forum ha particolarmente indignato il pubblico che è arrivato al punto di chiedere al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti. Ma, cos’è successo? Tutto ha avuto inizio in seguito ad un litigio nel corso del quale Antonella ha detto al fidanzato di non voler più stare insieme a lui. Mentre la Fiordelisi si stava truccando Edoardo si è avvicinato a lei in modo scherzoso ma Antonella è apparsa infastidita tanto da averlo allontanato. Edoardo sembrerebbe aver anche provato ad abbracciare la fidanzata che però ha continuato ad allontanarlo. A questo punto lui proprio mentre stava per allontanarsi avrebbe finto di darle uno schiaffo sulla faccia. Ovviamente lo schiaffo non c’è stato ma anche la semplice simulazione ha fatto indignare i telespettatori che hanno chiesto che vengano presi dei provvedimenti.

Edoardo si avvicina ad Antonella dopo che lei ha detto che non vuole più stare con lui! Gli tocca la faccia con un gesto aggressivo basta vedere la sua reazione!Poi simula il gesto di uno schiaffo! È il caso che lui vada fuori!#Donnalisi #gfvip #fuoriedoardo #iostoconantonella pic.twitter.com/HPFCULPZ4l — Ana (@Ana__15) December 30, 2022

Antonino Spinalbese sotto accusa al GF Vip 7

Ma questa non è stato l’unico litigio all’interno della casa del GF Vip 7. Proprio nelle scorse ore infatti sono stati molti i concorrenti che si sono scontrati tra loro. I primi ad iniziare sono stati Oriana e Daniele seguiti poi da Antonino Spinalbese che a sua volta si è scontrato con Luca Onestini, Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria. Ma l’ex di Belen si è anche reso protagonista di un durissimo scontro con Patrizia Rossetti con la quale è addirittura arrivato ad un faccia a faccia. Tutto ha avuto inizio dopo che proprio Alberto ha accusato Antonino di sparlare dei compagni e di essere una delusione. Antonino da parte sua ha provato a difendersi accusando Alberto di aver sparlato di Onestini fin dal suo ingresso e a questo punto della discussione è poi intervenuta Patrizia Rossetti che ha accusato Spinalbese di sparlare di alcuni compagni.

Duro scontro tra Antonino e Patrizia Rossetti

“Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri”, sono state le parole espresse dalla Rossetti che si è scagliata contro Spinalbese in modo abbastanza duro puntandogli il dito in faccia. A questo punto Antonino ha colto l’occasione per accusarla di aver sparlato di diversi compagni e di aver utilizzato nei loro confronti parole molto dure. Come quelle utilizzate nei confronti di Micol e Wilma. Antonino si è poi rivolto a Patrizia affermando “Non fare la furba e dire che non parli male delle persone”. Quello tra Patrizia ed Antonino è stato un duro faccia a faccia, tanto che proprio Spinalbese si è rivolto alla Rossetti affermando “Mi stai sputando”.