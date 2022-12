Dirty Dancing 2, quando uscirà? Tutto ciò che sappiamo del sequel del film anni ’80

“Nessuno può mettere Baby in un angolo” diceva il compianto Patrick Swayze a Jennifer Grey, i protagonisti dell’iconico Dirty Dancing. La storia d’amore che viene rappresentata ha fatto innamorare migliaia di fan che a gran voce hanno chiesto per anni un seguito. Saranno accontentati?

Dirty Dancing 2 – quando esce il sequel?

Lionsgate già in passato si era data da fare per allargare il franchise della popolare pellicola, infatti nel 2004 era uscita una versione di Dirty Dancing ambientata a L’Avana, nel 1958 durante gli anni della rivoluzione cubana, mentre nel 2017 è uscito un remake televisivo.

Il prossimo sequel uscirà nel 2024, le riprese avverranno nella primavera del 2023 e probabilmente la pellicola uscirà il 9 febbraio, poco prima di San Valentino. La notizia era già stata annunciata nel 2020 e nel 2022 è stato confermato il regista Levine.

Dirty Dancing 2 – quale sarà la trama?

Ambientato negli anni 90, sempre al resort Kellerman nelle Catskills. vedremo la protagonista (Jennifer Grey torna nei panni di Francis “Baby”) di molti anni più vecchia, circondata da vecchi e nuovi volti, in particolare ci sarà una storia d’amore che ricorderà quella di Baby e Johnny. Si tratterà di un racconto di formazione dove vedremo l’intrecciarsi, all’interno di questo camping estivo, dei rapporti tra Baby e la nuova ragazza protagonista.

A tal proposito il regista ha dichiarato:

“Questo film dialogherà con l’originale. Vogliamo introdurre questa storia a un’intera nuova generazione di fan. Per noi è molto importante avere Jennifer a bordo del progetto. Lei è un’inestimabile collaboratrice. Non vedo l’ora di poter lavorare con lei per portare questa storia piena d’estate e d’amore e danzare con nuovi fan. Vi prometto che non rovineremo la vostra infanzia. Tratteremo tutto con ambizione, cura e, soprattutto, amore”

Per quanto riguarda Patrick Swayze, non c’è stato nessun recasting, anzi la sua assenza peserà nella storia considerato l’importanza del suo personaggio per lo sviluppo di Baby. Probabilmente però vedremo un qualche tributo all’attore.

Avremo dunque una nuova trama, con in sottofondo colonne sonore che rispecchiano gli anni 90 e in molti rivivranno la nostalgia di quell’epoca. Una storia d’amore, di musica, di balli ma anche nostalgica che entrerà nel cuore dei fan, si spera e che allo stesso tempo sarà una ventata d’aria fresca in quanto sarebbe impossibile replicare il film originale.