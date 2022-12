Le neomelodiche show, chi sono le cantanti protagoniste? Biografie, curiosità e social

Le neomelodiche show è il nome di un nuovo programma di Real Time che si presenta come uno spin-off de Il Castello delle Cerimonie. Un programma dedicato al diffuso fenomeno della musica e dei cantanti neomelodici. Ma esattamente, chi sono le tre cantanti della scena neomelodica campana protagoniste di tale show? Facciamo un po’ di chiarezza.

Cosa sapere sul programma “Le Neomelodiche Show”

Quello che per molti anni è stato semplicemente un pensiero si è adesso trasformato in un progetto vero e proprio. La casa di produzione B&B Film dopo anni di matrimoni e feste presso La Sonrisa ecco che ha pensato di creare qualcosa che potesse mettere in risalto proprio i cantanti neomelodici. Proprio per tale motivo è stato ideato il programma “Le Neomelodiche Show” all’interno del quale verrà dato molto spazio a tre amatissime voci femminili della scena neomelodica campana. Ma, di chi stiamo parlando?

Le protagoniste del nuovo show di Real Time

Le cantanti protagoniste del nuovo show di Real Time saranno tre famosissime artiste che molto spesso sono state proprio le protagoniste delle cerimonie al castello. Nello specifico stiamo parlando di Nancy, Giusy Attanasio e Stefania Lai. Le tre donne e note voci della scena musicale neomelodica campana dovranno ripercorrere le loro vite e le loro carriere ma allo stesso tempo dovranno anche trovare il modo di raccontare il fenomeno della musica neomelodica senza alcun pregiudizio. Ma esattamente chi sono e cosa sappiamo della loro vita?

Chi è Nancy Coppola

Nancy Coppola è nata a Napoli nel 1986. La sua carriera ha avuto inizio nel 2004 con la pubblicazione del primo disco e a questo sono seguiti poi una serie di successi grazie al web e al suo canale Youtube. Il vero e proprio successo è però arrivato nel 2017 grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi e in seguito grazie alla partecipazione ad altri programmi televisivi. Ha anche fatto il suo debutto al cinema con il film “Il mio uomo perfetto”. Nella vita privata è sposata con Carmine Fragliasso ed è mamma di due bambini ovvero Vincenzo e Giulia.

Chi è Giusy Attanasio

Giusy Attanasio è nata a Napoli nel 1988 e ad oggi è una delle artiste neomelodiche più amate e seguite tanto da aver organizzato al Palapartenope nel 2018 un concerto al quale hanno partecipato moltissimi fan. A proposito di quella che è la sua vita privata è possibile dire che nel 2016 è convolata a nozze presso La Sonrisa ovvero Il Castello delle Cerimonie con Peppe Di Donato e dalla loro unione sono nati due bambini.

Chi è Stefania Lai

Stefania Lai è una cantautrice, attrice e cantante neomelodica nata a Napoli nel 1980. Diversi i successi ottenuti negli anni, ed infatti a soli 15 anni insieme ad altri artisti neomelodici ha condotto il programma Music Live. Nel 1996 ha invece registrato il primo album al quale ne sono seguiti altri. Nel 2005 ha anche preso parte con Nino D’Angelo allo spettacolo teatrale Cuore Pazzo. Nel privato? La Attanasio è impegnata ed è anche mamma.