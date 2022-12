Addio a Papa Benedetto XVI: tutti i documentari e film sulla sua vita

E’ morto all’età di 95 anni Papà Benedetto XVI: ecco tutti i film ispirati alla sua storia

Sabato 31 dicembre 2022 è scomparso all’età di 95 anni Joseph Aloisus Ratzinger, conosciuto come Papa Benedetto XVI. E’ stato uno dei pontefici più longevi della storia ed era malato da tempo. Ecco i cinque film che hanno raccontato la sua vita.

I Due Papi

Pellicola diretta da Fernando Meirelles con la scenggiatura di Anthony McCarten si è ispirata all’opera teatrale dello stesso McCarten The Pope. Il protagonista del film è senza dubbio Benedetto XVI, interpretato da a Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, che si cala anche in quello di Papa Francesco. E’ una pellicola che racconta il rapporto tra i due papi appena le dimissioni di Ratzinger dalla carica di pontefice e della seguente elezione di Papa Francesco nel 2013.

Benedetto XVI l’avventura della verità

Nel 2014 è uscito L’avventura della verità di di Antonio Olivié ed è il primo documentario biografico sulla vita di Ratzinger dall’infazia di Ratzinger trascorsa in Baviera, al suo operato alla chiesa Cattolica e i primi anni del suo pontificio come Vicariato di Cristo. Non mancano video sull’amicizia papa Giovanni Paolo II e sul lavoro o come responsabile della CDF fino alla sua elezione al pontificio.

Habemus Papam

Pellicola diretta da Nanni Moretti e uscita nel 2011. Tra gli attori protagonisti Margherita Buy, Michael Piccoli. Una trama che racconta di un papa che accetta la sua carica nonostante non sia molto convinto, e al momento della sua presentazione alla folla sul balcone della basilica di San Pietro, si ritrae. A quel punto, viene inaggiato uno psicanalist per scopreire quali cause si celano dietro il suo ripensamento, ma la storia diventa più complicata poiché il Papa a causa di un momento di distrazione scomarpare per le vie di Roma. Un film a tratti misterioso, che indaga nell’animo della figura pontificia, in cui ci sono parecchi riferimenti alla rinuncia papale di Benedetto XVI l’11 febbraio 2013.

Boris

Film del 2011 scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo. All’interno della pellicola, si vede il regista Rene Ferretti girare un’altra scena di un’altro film chiamato il giovane Ratzinger, interpretato da Stanis La Rochelle. Il regista gira una scena a rallentatore, in cui è rappresentato il futuro di Ratzinger nei panni di pontefice che corre tra i campi.

The Pope

The Pope uscito nel 2020 e realizzato da Paolo Sorrentino. Un film che come dichiarato dal regista, racconta due rappresentazioni del differenti del papato, di fare politica e anche nella vita: la prima prevede che i problemi vengano fronteggiati in modo diretto, senza compromessi e l’altra in modo indiretto totalmente opposto. E’ il sequel di Youg Pope in cui Benedetto XVI è in coma e il Vaticano rischia di andare in rovina e a mantenere l’ordine è lo Stato, il Cardinal Vojello, che dopo una difficoltosa impresa riesce a far salire al soglio pontificio Sir John Brennox. Quest’ultimo aristocratico di origini inglesi è una figura affascinante che sostituirà Papa Benedetto XVI.