GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: è finita malissimo | Le parole sconvolgenti del vippone

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non riescono proprio ad andare d’accordo ed infatti proprio nelle scorse ore si sono resi protagonisti di nuove polemiche e discussioni. In modo particolare a finire sotto accusa nelle ultime ore è stato proprio il noto volto di Forum a causa delle parole espresse proprio nei confronti della ragazza.

Edoardo Donnamaria al centro di una grossa polemica

Parole molto forti sono state quelle usate da Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi. Parole che hanno fatto nascere una grossa polemica sui social. Ma esattamente cosa il volto di Forum ha detto a proposito della fidanzata? Parlando con l’amico Edoardo Tavassi avrebbe detto “Si butta addosso ad Andrea, balla come una tr…a, una put…a”. Ma non solo, Donnamaria ha poi proseguito affermando “vedere quell’imbec…e che farà la pazza psico…ca. Non cadrò per un cu…” e alla Murgia che ha chiesto cosa del 2022 i suoi amici e coinquilini volessero cancellare ecco che Edoardo ha subito alzato la mano per rispondere alla domanda affermando di voler cancellare proprio Antonella.

Ma le parole espresse da Edoardo non sono finite qui, ed infatti proprio negli ultimi giorni il ragazzo ha utilizzato nei confronti della fidanzata, o ex fidanzata, espressioni come “schifo” e “me**a” arrivando al punto di dire “Per me è vomito, catarro e dia…a”. Molti coloro che hanno rivolto nei confronti di Donnamaria delle forti accuse per il modo in cui si è espresso nei confronti della donna che da mesi dice di amare. Ma allo stesso tempo sono stati molti altri a difenderlo affermando che proprio il comportamento di Antonella alla fine ha fatto uscire il peggio di lui in quanto esasperato.

Lungo confronto tra Edoardo e Antonella

Nel pomeriggio di ieri Edoardo e Antonella si sono poi resi protagonisti di un lungo confronto. E proprio la Fiordelisi ha espresso con sincerità il suo pensiero sul fidanzato affermando che probabilmente non è pronto per una relazione e sottolineando che nonostante abbia 30 anni in realtà ne dimostra 24. Ha poi continuato sottolineando ancora una volta come il giovane si sia fatto condizionare dagli amici, probabilmente anche in passato. E ha poi aggiunto “A me piacevi perché non ti facevi condizionare da nessuno, ridevamo scherzavamo. Questa cosa non c’è più”. Ha poi precisato che forse quello che Edoardo provava per lei non era amore. Tutte parole alle quali Edoardo ha risposto semplicemente abbracciando la ragazza. Un abbraccio sembrato a molti un gesto di addio.

Monologo della Fiordelisi in giardino

Ieri sera invece sempre Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di un particolare monologo. La ragazza si è infatti recata in giardino per parlare ancora una volta con Edoardo. Ma questa volta Donnamaria è rimasto in silenzio senza rispondere. Nel corso di questo nuovo confronto Antonella ha rinfacciato ancora una volta ad Edoardo di trovarlo cambiato e di aver saputo su di lui delle cose che mai si sarebbe aspettata. Antonella ha poi rivelato di essere stata molto male nel corso degli ultimi giorni e di non voler più che questo accada. Ha poi inviato Edoardo a proseguire da solo il suo percorso e a pensare a se stesso.