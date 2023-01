Chi è Marina, moglie di Sigfrido Ranucci? I due hanno figli?

Tutti conoscono Sigfrido Ranucci ovvero il noto giornalista, autore e conduttore televisivo italiano ma pochi conoscono quello che è il suo privato. E questo perchè ha preferito mantenerlo sempre molto riservato. Ma chi è la moglie? E la coppia ha avuto dei figli oppure no? Qui di seguito sarà possibile soddisfare tali curiosità.

La vita privata di Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci può essere considerato uno dei più noti giornalisti ma anche uno dei più noti autori e conduttori televisivi. Da ormai molti anni infatti, ed esattamente dagli anni ’90, lavora in Rai come inviato e come autore di importanti programmi di informazione. E proprio dal 2017 inoltre è il conduttore di un noto programma televisivo Rai ovvero Report. Ma, cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è la moglie? A tal proposito è possibile dire che Ranucci è sposato con una donna di nome Marina a proposito della quale però le informazioni presenti sul web sono veramente poche.

Chi è Marina la moglie di Ranucci

Sigfrido Ranucci può vantare di un grande successo nel lavoro ma anche nella vita privata. Il giornalista è sposato con una donna di nome Marina che conosce da quando erano solamente dei ragazzini. Nello specifico quando si sono conosciuti lei aveva 17 anni mentre lui 21 ed è stato amore a prima vista. Il matrimonio è arrivato nel 1995 e proprio in seguito alle nozze e alla nascita dei figli la donna, stando a quanto raccontato dallo stesso Ranucci, ha scelto di lasciare il suo lavoro di ragioniera proprio per dedicarsi alla famiglia.

Marina e Ranucci hanno avuto dei figli?

Dall’amore tra Sigfrido Ranucci e la moglie Marina sono nati tre splendidi figli arrivati poco dopo il matrimonio e a breve distanza l’uno dall’altro. Nello specifico la coppia ha avuto due maschi e una femmina oggi tutti poco più che ventenni ma con le idee chiare sul proprio futuro. Il primogenito Giordano infatti ha studiato Lettere e oggi insegna, la secondogenita si chiama Michela e ha studiato neuropsicomotricità dell’età evolutiva e si occupa di bambini disabili. Mentre invece il terzo figlio, Emanuele, studia Legge. Ranucci quindi nonostante il suo lavoro è riuscito a costruire insieme alla moglie una bellissima famiglia che però preferisce tenere lontana dai riflettori.