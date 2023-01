Guardiani della Galassia 3, quando esce? Ci saranno ulteriori capitoli? Trama, cast e curiosità

Buone notizie per i fan della Marvel! come già si sapeva da tempo, sarebbe stato realizzato Guardiani della Galassia 3 ma adesso c’è maggiore conferma oltre all’avvicinarsi della data. Siamo infatti nel 2023 e mancano pochi mesi all’uscita del terzo capitolo della saga. Cosa sappiamo fino ad ora?

Guardiani della Galassia 3, quando esce?

Guardiani della Galassia 3 è il terzo film della saga diretta da James Gunn, il primo a dirigere un’intera trilogia per MCU. La pellicola appartiene alla quarta fase dell’universo Marvel e i fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno le nuove avventure dei Guardiani.

Dopo una lunga attesa (il primo film risale al 2014 ed il secondo al 2017) finalmente il 3 maggio 2023 avremo il seguito.

Guardiani della Galassia 3 – Trama e sequel

Riguardo la trama non sappiamo molto. Ma sicuramente vedremo come affronteranno gli eventi Peter (Chris Pratt) e la sua squadra dopo la scomparsa di Gamora (Zoe Saldana). Peter dovrà tenere insieme la sua squadra per cercare di sopravvivere e salvare l’universo dai nuovi cattivi Adam Warlock, il superuomo dotato ed interpretato da Will Poulter e l’Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji) che ha creato Contro Terra, un nuovo pianeta contro cui avranno a che fare i Guardiani.

Questo scontro possiamo notarlo già dal primo trailer, rilasciato il 1 dicembre 2022, in cui vediamo i protagonisti a bordo di una nuova nave, Bowie, che sarà teatro delle loro avventure. Ci saranno inoltre anche altri momenti che andranno a spezzare le difficoltà della missione dei Guardiani, e in particolare vedremo parti emozionanti che riguarderanno soprattutto Rocket, il procione che affronterà i propri fantasmi del passato.

Il regista ha dichiarato che questa sarà una “conclusione epica” del capitolo iniziato ormai quasi 10 anni fa, e che rispetto ai precedenti capitoli sarà “molto più scuro ed ambizioso”. Non sono previsti infatti ulteriori sequel del capitolo, sebbene in un primo momento Gunn stesso avesse dichiarato di voler creare un quarto film ma con altri personaggi.

Guardiani della Galassia 3 – Cast

Al momento sono confermati:

Chris Pratt – Star-Lord

Dave Bautista -Drax

Karen Gillan – Nebula

Bradley Cooper -Rocket

Vin Diesel -Groot

Pom Klementieff -Mantide

Zoe Saldana – Gamora

Sylvester Stallone -Stakar

Will Poulter- Adam Warlock

Chukwudi Iwuji- TBA