Chi è Dario Buzzolan, marito di Luisella Costamagna? I due hanno figli?

Nel corso degli ultimi mesi moltissime persone hanno avuto modo di conoscere ancora meglio ed apprezzare la celebre giornalista italiana Luisella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Ma chi è invece l’uomo con il quale condivide la sua vita? Chi è Dario Buzzolan e soprattutto i due hanno dei figli? Qui di seguito sarà possibile trovare tante preziose informazioni.

Chi è Dario Buzzolan

Dario Buzzolan è nato a Torino il 12 ottobre del 1966. Ha quindi 56 anni ed è un noto scrittore italiano. Una carriera questa intrapresa in seguito alla laurea in Filosofia teoretica ottenuta proprio nella sua città natale, Torino. Diversi sono i romanzi pubblicati nel corso della sua lunga carriera. Il primo è stato “Dall’altra parte degli occhi” pubblicato nel 1999 e vincitore del Premio Calvino. A questo sono poi seguiti “Non dimenticarti di respirare” pubblicato nel 2000, “Tutto brucia” del 2003, “Favola dei due che divennero uno” pubblicato nel 2007, “I nostri occhi sporchi di terra” pubblicato nel 2009 ed arrivato in finale al Premio Strega e molti altri. L’ultimo romanzo pubblicato è invece “Perchè non sanno” finalista al Premio Strega 2022. Oltre a tutto ciò Buzzolan è anche autore di testi teatrali e critico cinematografico per il piccolo schermo e per la carta stampata. Ha infatti scritto dei saggi sul cinema ed è anche stato consulente del Festival Internazionale del Film di Roma. Oltre a tutto questo è anche possibile dire che negli anni è stato autore di alcuni programmi televisivi. Come ad esempio Cartabianca di Bianca Berlinguer, Le parole della settimana di Massimo Gramellini, M di Michele Santoro. Ma è stato anche capo autore del noto programma di Rai 3 intitolato Agorà.

La vita privata dello scrittore

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Dario Buzzolan da ormai moltissimi anni, e di preciso da circa 33 anni, si trova al fianco della bellissima Luisella Costamagna. I due però non sono sposati e ad intervenire sulla questione cercando di fornire una spiegazione è stata qualche anno fa proprio la nota giornalista affermando che il matrimonio non servirebbe ad aggiungere nulla di più a ciò che già hanno. Luisella e Dario infatti hanno avuto un figlio di nome Davide.