GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 26: “Se questo è amore…”

Allora, nonostante le feste natalizie nella casa non c’è stato un giorno in cui non si siano scannati. Tra un brindisi e una fetta di panettone sono quasi volate extension. Tutto meraviglioso per gli amanti del trash, e con quel materiale ci si poteva creare una puntata pazzesca e invece? No gli autori decidono di farci vedere solo un quarto delle dinamiche preferendo mandare in onda: la lettera di Attilio a Mimmuzza, il Rugantino e lo scontro di Soleil e Luca Onestini che non c’entra una mazza con questo GF. Ma perché????

Andiamo con ordine, io un amore come quello dei Donnalisi lo trovo tossico. Lei che lo tratta come uno zerbino, molto immatura che appena viene contraddetta scatena il putiferio e molto provocatrice. Lui, che per me non è da meno, che le ha detto parole che se ami una persona (come ha sostenuto Edoardo) non ti vengono in mente neanche per scherzo o per rabbia. Ragazzi ma ci rendiamo conto che questo quando litigano la prima cosa che dice è che è una zo***la? Non è la prima volta che lo fa. Ma a parte questo, che per me resta gravissimo, a lui caratterialmente lei non piace, lui ha solo un’attrazione “fatale” a cui non sa resistere. Non lo dico io, lo ha detto lui ieri pomeriggio. Comunque sono certa che torneranno di nuovo insieme e che tra qualche settimana saremo di nuovo qua a parlare di questi che si sono mollati.

Nel confronto Onestini, Soleil ammetto, anche se non mi piace per niente, che Luca ha vinto a mani basse. Soleil che ci ha abituati ad avere sempre la risposta pronta in questa occasione ha faticato.

Io comunque su Luca rimango della mia idea e cioè che è un grande stratega e che è entrato con l’intento di fare perdere consensi alla preferita (Nikita) e probabilmente ce la farà.

Io quando è stata eliminata nonni’ho stappato l’ultima bottiglia di spumante che avevo in casa, iniziando a ballare a suon di “Pepepepepepe pepepepepepe” e invece… il dramma. Guarda caso proprio Wilma, come Charlie, aveva il biglietto di ritorno… Il problema è che a differenza di Gnocchi, nonni’non la nominano più.

In nomination che decreterà il preferito, ci sono: Dana, Oriana e Davide. Vi devo dire, io a sto giro mi astengo perché non mi piace nessuno dei tre. Dana la trovo maleducata, inopportuna e fuori luogo. Dice cose davvero imbarazzanti e sembra fuori controllo. Davide lo trovo una banderuola, entrato criticando Antonella ora la difende a spada tratta. In più mi è venuto da ridere quando parlando di Micol,che per il gioco del gf lo ha baciato a stampo sotto il vischio, ha detto “io non accetterei che la mia ragazza baciasse un altro anche se per gioco”. Mi è venuto da ridere perché parla di rispetto lui quando in settimana è uscita la notizia che mentre stava con la ex la cornificava… E andrò controcorrente ma non mi piace neanche Oriana. So benissimo che è super funzionale al programma e neanche io la farei uscire. Ma a me questo suo modo maleducato e volgare di fare non piace. Molti la vorrebbero in coppia con Daniele, ma per volere una cosa del genere devono proprio detestare Daniele se no non si spiega. Io la vedo benissimo in coppia con Onestini. Li trovo identici. Voi votate chi volete tanto decidono comunque sempre loro.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti ?

