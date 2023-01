Una mamma per amica: il seguito del revival si farà? Tutto quello che sappiamo

Sono passati 22 anni da quando per la prima volta WB trasmetteva Una mamma per amica, e sei invece dal suo seguito, il famoso revival da quattro episodi intitolato Una mamma per amica: di nuovo insieme.

Ad oggi però gli affezionatissimi, si chiedono quando vedremo un sequel, se mai ci sarà, cosa vedremo. Nel corso degli anni tante sono state le voci che si sono rincorse, in alcuni momenti sembrava che la realizzazione fosse dietro l’angolo, in altri tutto sfumava.

E ora? quali sono le ultime dichiarazioni?

Una mamma per amica: il seguito del revival si farà?

Purtroppo al momento non vi è nulla di certo. La creatrice Amy Sherman-Palladino in realtà non ha mai smesso di crederci. “La cosa bella delle famiglie è che c’è sempre una storia da raccontare.” ha affermato continuando poi il discorso con l’idea che non ci sarà mai una vera e propria chiusura, nel senso che si potrebbe raccontare a lungo di Lorelai ed Emily ma soprattutto della piccola Rory.

Ci sono dunque motivi che spingerebbero alla realizzazione di un revival come ad esempio il prosieguo della storyline di Rory, che ricordiamo abbiamo lasciato incinta senza sapere chi fosse il padre.

Più però passano gli anni, più l’ipotesi si smaterializza soprattutto perché le protagoniste nel frattempo si impegnano in altri progetti Lo straordinario mondo di Zoey di NBC e il remake di Stoffa da campioni su Disney+ (per Lauren Graham) e The Handmaid’s Tale (per Alexis Bledel).

Oltre a loro anche gli altri attori hanno avuto il loro bel da fare. Ad esempio Milo Ventimiglia (Jess) è stato occupato con This is us, Matt Czuchry con The Resident.

Tuttavia, le speranze che un seguito del revival possano farsi sono determinate anche dal fatto che Lauren sta aspettando il rinnovo della sua serie, e in un’intervista si è dichiarata pronta a tornare ad essere Lorelai in un batter d’occhio, Alexis ha lasciato The Handmaid’s Tale, This is us è terminata e soprattutto i creatori hanno finito girare la quinta e ultima stagione de La fantastica signora Maisel.

Non ci resta però che attendere eventuali nuove notizie.