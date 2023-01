Isola dei famosi 2023, chi potrebbe essere il nuovo inviato?

Ecco chi potrebbe essere il nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2023

L’anno nuovo è ormai iniziato e già si pensa per i prossimi programmi, che andranno in onda su Canale 5 dopo il GF Vip 7. Uno di questi è sicuramente l’Isola dei famosi 2023, survivor show condotto da Ilary Blasi, che dovrebbe partire tra marzo e aprile. I casting per i concorrenti sono già aperti e quest’anno c’è la possibilità di gareggiare in coppia. Oltre ai naufraghi, si sta pensando chi potrebbe essere il nuovo inviato.

Stando ad alcune indiscrezioni di Nuovo Tv, infatti, la presenza di Alvin sarebbe già in dubbio e Mediaset starebbe già pensando ad un paio di nomi famosi per sostituirlo. Tra questi ci sarebbero Paolo Ciavarro, ex gieffino e attuale volto di Forum e Can Yaman, attore turco di numerose fiction di successo e idolo del pubblico femminile. Quest’ultimo, però sarebbe già impegnato sul set della serie tv Disney El turco e in seguito a girare nuove scene di Viola come il mare.

Insomma, per ora, le ipotesi sono diverse e non si ha ancora la certezza su chi sbarcherà in Honduras al posto di Alvin. Non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni.