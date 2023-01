Euphoria 3, quando uscirà la terza stagione? Ecco cosa sappiamo

Cattive notizie per i fan di Euphoria, la terza stagione non sembra essere dietro l’angolo. Cosa sappiamo?

Euphoria, per chi non lo sapesse, è la serie tv creata e scritta da Sam Levinson che racconta le vite sregolate di un gruppo di adolescenti al liceo, alle prese con amore, sesso e droga. Tra i protagonisti principali c’è Rue, interpretata da Zendaya.

L’attrice ha contribuito al successo della serie per la sua interpretazione, ma tra gli altri fattori che hanno portato alla realizzazione di Euphoria 2, vi è anche la sceneggiatura e la fotografia che hanno reso intense le puntante. Alla luce di ciò, avremo un terzo capitolo?

Euphoria 3, la terza stagione si farà?

Si. La terza stagione si farà ma non sappiamo quando. Anche se gli episodi di Euphoria 2 sono usciti lo scorso anno tra gennaio e febbraio, per vedere il seguito dovremo aspettare come minimo il 2024. Si pensa che le riprese possano essere girate nel febbraio 2024.

Purtroppo, se le prime stagioni sono state rallentate dalla pandemia, questa è ritardata per via dei numerosi impegni di Zendaya. L’attrice è infatti impegnata sul set del sequel di Dune. Anche gli altri protagonisti, che grazie alla serie hanno ottenuto popolarità, sono però occupati in altri progetti. Ad esempio, Jacob Elordi sta realizzando una pellicola in cui interpreterà Elvis Presley.

Euphoria 3 – di cosa parlerà?

La seconda stagione ha lasciato i telespettatori con molte sorprese ed eventi scioccanti. Nella terza vedremo sicuramente una nuova ambientazione, diremo addio al liceo e i protagonisti si muoveranno su un nuovo territorio. Ognuno di loro cercherà di capire che strada intraprendere dopo la fine della scuola. Oltre a ciò, con la fine di Euphoria 2 tante sono le domande dei fan.

Ci sarà per Rue possibilità di redenzione o non riuscirà a risalire dal fondo?Zendaya stessa ha dichiarato di non vedere l’ora di assistere alla trasformazione del suo personaggio, nel viaggio verso la sobrietà.

Come si sbroglierà il triangolo Cassie, Maddie e Nate? in che modo inoltre, uscirà di scena Kat dal momento che la sua attrice Barbie Ferreira lascerà il cast per via delle divergenze con il creatore della serie.