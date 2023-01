Amici 22, chi è il cantante preso ad un passo dal serale?

Ecco chi è il nuovo cantante che è entrato ad un passo dal serale di Amici 22

Il 4 gennaio 2023 è stata registrata la puntata del pomeridiano di Amici 22, che andrà in onda l’8 gennaio. Le anticipazioni web svelano che ci sono stati quattro ingressi e tre eliminazioni, tra cui quella di un cantante. Il cantante in questione è Cricca, che ha dovuto lasciare la scuola dopo essere stato mandato in sfida da Rudy Zerbi. L’allievo Cricca ha dovuto affrontare in sfida Lorenzo Longoni, in arte Jore, che ha cantato Ancora ti penso. La prova è stata giudicata da un giudice esterno, che ha eletto vincitore Jore.

Chi è Lorenzo Longoni, in arte Jore?

Lorenzo Longoni, in arte Jore è il giovane artista che ha battuto Cricca ad Amici 22 e ha realizzato il sogno di entrare nell’ambita scuola. Di lui non ci sono molte informazioni, ma dal suo profilo Instagram (che conta circa 1959 followers) si deduce che abbia già fatto qualche esperienza in qualche concorso musicale. Il ragazzo infatti ha vinto al concorso Area Sanremo 2022 e ha già pubblicato un singolo dal titolo Ancora ti penso.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono molte informazioni e non si sa se sia fidanzato o meno per il momento. Per ora il suo obiettivo è quello di realizzarsi in campo musicale, come lo dimostrano i suoi scatti su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Longoni ?? (@joreofficial_)