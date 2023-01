C’è posta per te, anticipazioni puntata 7 gennaio: marito tradito dalla moglie “na serpe”

Ecco alcune anticipazioni della puntata del 7 gennaio di C’è posta per te: un marito tradito che vuole riconquistare la moglie “serpe”

La prima puntata dell’anno di C’è posta per te, people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, inizierà con il botto. Infatti, come comunicano le prime anticipazioni su Instagram del programma, ci sarà la storia di un tradimento coniugale, in cui una moglie tenta di rinconquistare il marito dopo averlo tradito. A chiamare la trasmissione, è stata proprio la donna che ha chiesto l’aiuto di Maria per ricucire i rapporti con il suo Stefano. Ci riuscirà?

Nel frattempo l’account Instagram di C’è posta per te ha pubblicato un video in cui mostra qualche stralcio dei due protagonisti della prima puntata. “Doveva capirlo prima di fare determinate azioni di trovarla sotto casa di questa persona e lei sopra” ha esordito così Stefano in trasmissione parlando a sua moglie. “Lei ti piace ancora o no?” ha chiesto De Filippi all’uomo in questione. “Adesso… no è una bella ragazza” ha poi replicato Stefano. “Quando lei esce con le amiche tu le scrivi dove sei? O che fai?” ha continuato a chiedere la conduttrice all’uomo. “No le ho scritto anche” ha risposto. “Non le mandi dei serpenti?” ha domandato De Filippi all’uomo facendo riferimento a delle emoticons mandate alla moglie. “Eh si perché è na serpe” ha infine replicato Stefano senza giri di parole.

Insomma, Stefano aprirà la busta? Non ci resta che scoprirlo sabato 7 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5.