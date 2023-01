Mercoledì 2, si farà? Quando esce la seconda stagione? Ecco cosa sappiamo

Il teen drama creato da Tim Burton è stato rinnovato. Era quasi scontato che accadesse, considerato l’enorme popolarità che la serie ha ottenuto, ma Netflix ha dato la conferma ufficiale.

Mercoledì dal sui ingresso su Netflix ha ottenuto enorme successo. È una delle serie più viste sulla piattaforma (ha superato il miliardo di visualizzazioni a sole tre settimane dal rilascio) salendo in pole position al pari di Stranger Things e Squid Game. Maggior parte del successo è stato dovuto anche al balletto divenuto virale sui social (con il pezzo di Lady Gaga, Bloody Mary in sottofondo) che ha spinto i ragazzi a guardare la serie e cercare dunque di imitare la protagonista con trucco, outfit e gadget.

Dopo il vociferare che annunciava un passaggio della serie su Prime, sono stati proprio i creatori Alfred Gough e Miles Millar a confermare l’uscita su Netflix.

È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina.

La piattaforma ha poi rilasciato un teaser in cui appunto viene annunciato che le “disgrazie continuano”, in cui Jenna Ortega ringrazia i fan che l’hanno imitata su internet anche se “è stata una vera tortura”. Un modo simpatico per confermare una seconda stagione.

Mercoledi 2 – quando esce e di cosa parlerà?

Al momento non abbiamo una data di uscita e tantomeno una sinossi, ma possiamo provare a ipotizzare.

Per quanto riguarda un rilascio, si potrebbe pensare che una seconda stagione arrivi alla fine del 2023/inizio 2024, come è successo per la prima, debuttata a Novembre. Si potrebbe anche affermare che ci saranno una decina di episodi della durata di 40-50 minuti.

Di cosa potrebbe parlare il secondo capitolo?

Nella prima stagione ci siamo lasciati con la risoluzione dei principali misteri e serie di efferati omicidi. Si è scoperto l’assassino, e si è svelato l’arcano di ciò che era accaduto in passato alla Nevermore.

Abbiamo però soltanto avuto un’assaggio della vita di Mercoledì al liceo, sicuramente una seconda stagione ci darà modo di approfondire il rapporto con i suoi compagni.

Ci sarà un nuovo interesse amoroso o Mercoledì sarà presa da altri misteri ed omicidi da risolvere? Come sarà il suo rapporto con Inid? alcuni fan hanno ipotizzato che scatterà l’amore tra le due ragazze ma vedremo se Netflix deciderà di trattare la tematica LGBTQ.

Ricordiamo che il finale della prima stagione ha visto Mercoledì andare via dalla Nevermore con un cellulare nuovo di zecca, regalatole da Xavier, ed uno stalker che le scrive “ti tengo d’occhio”.