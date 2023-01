Quando e dove vedere l’intervista del Principe Harry a ITV? Di cosa si parlerà?

C’è grande attesa per l’intervista che il principe Harry ha rialasciato al giornalista Tom Bradby, presentatore di News at Ten (il notiziario serale della televisione britannica ITV).

L’intervista andrà in onda in Inghilterra domani, domenica 8 gennaio, mentre gli italiani appassionati delle vicende reali dovranno aspettare un paio di giorni in più: l’intervista andr in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) martedì 10 gennaio alle 22:40 (in replica giovedì 12 gennaio alle 21:20) e sarà anche disponibile in streaming su Discovery+ dopo la prima messa in onda.

Si tratta di un’intervista di ben 90 minuti prodotta da ITN Productions per ITV, che giunge in occasione della pubblicazione di Spare, il libro di memorie del secondogenito di Lady Diana e dell’attuale Re Carlo, in uscita il 10 gennaio per Transworld (la pubblicazione coinciderà con le messa in onda dell’intervista in terra tricolore).

Intervista Principe Harry, quali sono i temi trattati?

Saranno molteplici i tetmi trattati durante l’intervista, registrata in California (dove Harry si è trasferito già da tempo e dove vive con la moglie Meghan Markle e con i figli Archie e Lillibet Diana).

Il Principe Harry racconterà della sua vita dentro e fuori la Famiglia Reale, il dramma della perdita della madre, i tentativi di riuscire a scoprire la verità circa quanto accaduto quel giorno del 1997, il tentativo di mettersi in contatto con la madre attraverso una medium suggerita da amici, ma non solo.

Parlerà di dettagli molto intimi come la perdita della verginità a 17 anni con una donna più grande di lei (“Lo facemmo in un campo, dietro un pub, e lei mi chiamò ‘giovane stallone’” – ha rivelato), ma anche la vita da giovane scapestrato tra cocaina, party e risse con il fratello.

Questo e molto altro ancora in “Il Principe Harry – L’intervista”.