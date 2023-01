Chi è Luisa Ranieri? Con chi è sposata? Ha figli? È parente di Massimo Ranieri? Biografia e curiosità

Nata a Napoli il 16 dicembre 1973, Luisa Ranieri è un’attrice apprezzatissima che ha lavorato nel corso della sua carriera tanto in teatro quanto su piccolo e grande schermo.

Il suo debutto sul grande schermo è datato 2001: quando ha 28 anni viene scelta come protagonista del film Il principe e il pirata, diretto da Leonardo Pieraccioni.

In quello stesso anno ottiene un’ulteriore ribalta mainstream, divenendo protagonista della fortunata campagna pubblicitaria della ‘Nestea’ con il tormentone “Anto’, fa caldo” che in molti (specialmente i meno giovani) ricorderanno.

Nel 2003 il suo primo ruolo in una fiction Rai: la Ranieri ha recitato nei panni di protagonista nella miniserie “Maria Goretti”. Di lì in poi copiosi film (viene scelta costantemnte dai pricipali registi tricolore, da Pupi Avati a Paolo Sorretino, passando per Genovese e Brizzi) e serie tv di grande successo.

L’ultimo grande exploit riguarda infatti una serie TV: è lei la protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco, fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. E così, come il marito, la Ranieri ha raggiunto la massima popolarità grazie ad un personaggio di una serie di romanzi gialli.

Ma chi è il marito? È famosissimo ma ci torneremo fra un attimo, quando parleremo della sua vita privata.

Prima di passare agli aspetti più intimi della vita di Luisa Ranieri (che, lo scriviamo subito, no non è parente di Massimo Ranieri), non possiamo non ricordare come si sia disimpegnata anche come conduttrice: dopo aver collaborato con Adriano Celentano in Rockpolitik, nel 2012 è stata al timone della trasmissione “Amore criminale”, due anni prima di presentare il Festival del Cinema di Venezia.

Luisa Ranieri, vita privata: marito e figli

Allontanadoci dalla carriera della Ranieri, andiamo a parlare della sua vita privata.

E partiamo dagli albori: la sua infanzia non è stata semplice a causa del divorzio dei suoi genitori e dell’abbandono del padre. Come ha poi raccontato in diverse occasioni, la Ranieri si era affidata alla religione per trovare serenità e da ragazza aveva anche manifestato il desiderio di diventare una suora ma capì grazie alla madre che la sua vocazione non era reale (interpreterà comunque Santa Maria Goretti, come già detto).

In età adulta, Luisa Ranieri ha conosciuto il suo futuro marito, attore di successo come lei: parliamo di Luca Zingaretti, conosciuto nel 2005. Zingaretti per lei ha lasciato la moglie Margherita D’Amico.

I due si sono sposati il 23 giugno 2012 con rito civile al Castello di Donnafugata, a Ragusa in Sicilia. Dalla loro relazione sono nate due bambine: Emma, nata il 9 luglio 2011, e Bianca, nata il 27 luglio 2015

(Post scritto da Sara Fonte, pubblicato il 7 agosto 2020. Ampliato e ripubblicato l’8 gennaio 2023)