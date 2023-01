Chi è Isabel Bengochea, ex moglie di Ezio Greggio e madre dei suoi due figli?

Spesso, ultimamente, si usa a sproposito il termine iconico.

Quando parliamo di Ezio Greggio, invece, usare il termine è quantomeno opportuno: parliamo di una icona della TV commerciale in Italia, simbolo di Mediaset da prima che il network berlusconiano si chiamasse Mediaset.

Lo ricordiamo a Drive In, prima di diventare il volto di Striscia la notizia (per cui guadgna la cifra record di 25mila euro a puntata, ma sui guadagni di Ezio Greggio torneremo in altra occasione).

In qeusta sede vogliamo parlare di un aspetto della sua vita privata: chi è la ex moglie, con cui ha avuto due figli?

Ezio Greggio è stato sposato per più di vent’anni con una donna chiamata Isabel Bengochea, di origini spagnole (probabilmente basche, a giudicare dal cognome).

A differenza di Ezio Greggio, la ex non fa parte del mondo dello spettacolo e non ha mai avuto intenzione di farne parte: sono poche le notizie in merito alla donna, molto gelosa della propria privacy.

Quello che sappiamo è che i due durante il matrimonio hanno avuto due figli, Gabriele e Giacomo: il primogenito, Giacomo, è nato nel 1991 mentre Gabriele è nato nel 1995 (tra loro e il padre un gap anagrafico di una quarantina d’anni: ricordiamo come Ezio Greggio sia classe ’54).

I due si sono separati dopo vent’anni assieme e la ragione sarebbe legata al semplice logrio della relazione, giunta al termine come naturale possa capitare (tant’è che i due sono rimasti in ottimi rapporti, come riportato da diverse realtàà online): niente tradimenti o bugie dietro la fine del rapporto, nonostante Greggio si sia poi dimostrato un vero latin lover, con una serie di conquiste giovanissime (ivi compresa l’ultima fidanzata, Romina Pierdomenico, cui abbiamo dedicato un post ad hoc).