Boomerissima, come funziona il nuovo programma di Alessia Marcuzzi?

Ecco come funziona Boomerissima, programma con la conduzione di Alessia Marcuzzi

Domani torna Alessia Marcuzzi in tv dopo due anni di lunga pausa dalla tv. Infatti, la conduttice tornerà con una grande novità questa volta su Rai 2 con Boomerissima, programma d’intrattenimento che vedrò scontrasi due squadre: quella dei boomers e quella dei millennials.

Proprio questa mattina la presentatrice ha tenuto una conferenza stampa riguardo la trasmissione, che come recita il comunicato stampa Rai: “saranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata”. Sono stati poi anticipati i primi partecipanti vip del programma, tra cui per i boomers ci saranno Francesco Facchinetti, Max Giusti, Claudia Gerini e Sabrina Salerno. Mentre per i millennials saranno presenti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Gianmarco Tamberi e Valentina Romani. Le squadre dovranno sfidarsi tra musica, moda e cultura di tutti gli anni passati 80′ e ’90 o 2000 per poi essere votate dal pubblico, che stabilirà la vincitrice. Non mancheranno gli ospiti della prima puntata, che saranno Max Pezzali e Luciana Littizzetto.

Come funziona il programma di Marcuzzi?

Prima sfida: Super Hit, dove le squadre devono dimostrare al pubblico quale brano della loro epoca è più accattivante rispetto a quello scelto degli avversari, proponedo dei tormentoni che hanno caratterizzato i loro anni, esempio anni ’80, ’90 o 2000. Ogni vip ha una propria canzone preferita, che verrò ricordata grazie ai filmati storici cantanti in studio. Non solo: ci sarà una carta a sopresa, dove ci sarà un ospite speciale, che ha fatto la storia di un tormentone di un epoca e eseguirà un medley dei suoi più grandi successi. Infine, il pubblico sarà sovrano e deciderò quale delle due squadre ha fatto scelte migliori.

Seconda sfida: Evolution of dance, prova in cui Alessia Marcuzzi si cimenterà nel ballo, diretto dal coreografo Luca Tommasini. La conduttice ballerà su un mix di otto brani e i vip dovranno indovinare quali brani sono presenti all’interno della composizione. La squadra che indovinerà più canzoni, ovviamente sarà la vincitrice.

Terza sfida: Tutti cantano Sanremo, una sfida in cui ogni team deve dimostrare di saper interpretare i brani delle edizioni di Sanremo della propria epoca (i boomer quelle del passato e i millennials quelle più recenti). Le squadre devono riuscire a convincere il pubblico quale sia più accattivante rispetto agli sfidanti. Nel corso della sfida, vengono trasmesse clip con canzoni di ogni epoca, che s’interrompono in modo che i vip devono continuare la performance canora. Vince chi riuscirà a convicere il pubblico.

Quarta prova: Sei un mito, in questa sfida ci sarà un divo della musica che intonerà i suoi brani di successo del proprio repertorio. La padrona di casa Marcuzzi farà alcune domande ai rispettive squadre riguardanti l’ospite, facendo nascere nuovi movimenti di spettacolo. La squadra che fornirà maggior numero di risposte sarà la vincitrice.

Quinta prova: Sfila la moda, in questa mance i vip dovranno mostrare quanto conoscono i look più iconici delle loro rispettive epoche. A scendere in campo, saranno gli stessi vip a indossare abiti interpretando i look dei propri anni, ad esempio look anni ’80 e 90′ verso quello anni 2000 e 2020. Il pubblico deciderà quale delle due squadre ha vinto.

Ultima sfida: l’arriga, qui un membro del proprio team vestirà i panni di un avvocato che dovrà elecare i pregi della propria epoca e i difetti dell’epoca della squadra avversaria. Sarà il pubblico a decidere la squadra vincitrice finale.