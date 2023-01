Chi è Giorgia Pianta, la “moglie” dello iettatore di Avanti Un altro?

Ecco chi è Giorgia Pianta, la bellissima “moglie” dello iettatore di Avanti Un Altro

Giorgia Pianta ha 22 anni ed è nata a Piove di Sacco, in provincia di Padova, ma vive a Poverara sempre nel pavese. E’ ingaggiata come “moglie” dello iettatore Franco Pistoni di Avanti Un altro, programma condutto da Paolo Bonolis su Canale 5. Si è diplomata come estetista e in passato ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia 2019 arrivando finalista quando non era ancora maggiorenne. E’ inoltre uno dei volti conosciuti di ECMA, noto evento fioristico per appassionati di motori ed è stata una delle “ombrelline” del campione della Moto Gp Francesco Bagnaia.

In passato ha lavorato con la Mans con l’Aprilia, poi al Mugello dove ha rappresentato la Ducati. A novembre aveva dichiarato che avrebbe voluto lavorare come presentatrice sportiva, ma anche nel campo della moda. Uno dei suoi sogni più grandi? E’ quello di entrare nella casa del Grande Fratello. “Mettermi alla prova di fronte alle telecamere 24 ore su 24 con altre persone, la vedo come una sfida importante ed avvincente” ha spiegato Pianta riguardo la sua aprirazione di entrare nella casa più spiata d’Italia. Si descrive come una ragazza gelosa, testarda e solare e non ha mai voluto bruciare le tappe per quanto riguarda le sue aspirazioni professionali, ma è sempre rimasta con i piedi per terra nonostante le partecipazioni ai concorsi di bellezza.