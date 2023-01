Chi è Claudio Papa, Boss in incognito e boss di Dolceamaro?

Uno dei protagonisti dell’edizione 2023 del programma Boss in Incognito condotto da Max Giusti è un uomo di nome Claudio Papa. Ma esattamente chi è? Cosa sappiamo della sua vita? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Chi è Claudio Papa

Uno dei protagonisti di Boss in incognito, trasmissione condotta da Max Giusti su Rai 2, è Claudio Papa. Ma esattamente, chi è? Questo è il nome di un imprenditore molto famoso il cui nome è legato in particolar modo all’azienda Dolceamaro. Stiamo esattamente parlando di una famosa azienda fondata molti anni fa, nel 1972, e legata alla lavorazione di cioccolati, confetti e prodotti da forno. L’azienda in questione ha la sua sede a Monteroduni e quindi nella provincia di Isernia e al suo interno vi lavorano decine di dipendenti. Lo stabilimento è infatti davvero molto grande e nello specifico ha una superficie di 8 mila metri quadri circa. Inoltre è molto importante precisare che l’azienda in questione esporta i suoi prodotti in circa 30 diversi Paesi del mondo. Tra questi Canada, Australia, USA, Emirati Arabi, Braile, Arabia Saudita ecc. E proprio nel 2022 il fatturato ottenuto è stato di circa 9 milioni di euro. L’attività in realtà è nata a Cassino circa 50 anni fa grazie a Pietro e Rosa Papa. La coppia prima di ogni cosa ha acquistato un bar, gelateria e pasticceria e dopo alcuni anni si sono cimentati nel commercio delle bomboniere aprendo due attività. Una di queste a Cassino e la seconda a Isernia. Sono stati i figli Claudio e Silvano ad iniziare nel 1987 la produzione di confetti e dato il successo ottenuto è nata la Dolceamaro srl.

La vita privata di Claudio Papa

Cosa sappiamo però sulla vita privata di Claudio Papa? In realtà se da una parte molte sono le informazioni sulla sua azienda ecco che allo stesso tempo minori sono le informazioni che riguardano la sua vita privata. Quello che sappiamo, grazie al sito web dell’azienda, è che Claudio Papa è nato nel 1962 ed è laureato in Economia e Scienze Turistiche. Ha sempre nutrito una particolare e profonda passione per la sostenibilità e l’agricoltura e insieme al fratello Silvano Papa gestisce lo stabilimento dolciario sopracitato. Mentre invece un altro fratello di nome Paolo ha dato vita ad Isernia ad un punto vendita aziendale.