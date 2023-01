Call My Agent Italia, quando esce? Qual è il cast? Ci sarà una seconda stagione?

Cresce ogni giorno sempre di più l’attesa per l’uscita di Call My Agent Italia ovvero il remake del cult francese Dix pour cent. Ma esattamente quando è prevista l’uscita e chi farà parte del cast?

Cosa sapere su Call My Agent Italia

Call My Agent Italia racconta di un’agenzia di spettacolo molto importante all’interno della quale i soci fanno il possibile per poter ottenere i migliori talenti e allo stesso tempo seguire quelli scritturati. Ma ci sono anche le nuove promesse che cercano di fare il possibile per poter fare ingresso nel mondo dello spettacolo e le star affermate che invece devono riuscire a far conciliare la vita privata con il lavoro. Nei vari episodi i telespettatori potranno assistere ad una serie di scene molto divertenti e comiche ma non mancheranno nemmeno gli equivoci.

Quando esce Call My Agent Italia

La serie in questione, che come anticipato poc’anzi è la versione italiana della serie francese molto amata e fortunata Dix pour cent, arriverà in Italia molto presto. Ma esattamente, quando è prevista l’uscita? A tale domanda è possibile rispondere affermando che l’uscita in Italia è prevista per il 20 gennaio 2023. Nello specifico la serie in questione sarà composta da sei episodi. E ogni venerdì coloro che possiedono l’abbonamento sulla piattaforma Sky oppure su Now potranno avere la possibilità di trovare due nuovi episodi.

I volti noti che fanno del cast

Altra domanda che molte persone si saranno poste riguarda nello specifico il cast. E quindi chi farà parte di Call My Agent Italia? A tal proposito è possibile dire che la produzione ha puntato su un cast davvero eccellente. Nello specifico figurano i nomi di Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Anna Ferzetti, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti. Ma non solo, oltre a questi splendidi e amatissimi attori ve ne saranno anche molti altri. Ad interpretare i ruoli da protagonisti saranno invece Marzia Ubaldi, Maurizio Lastrico, Sara Drago e Michele Di Mauro. E ancora tra coloro che faranno parte del cast è possibile anche menzionare Emanuela Fanelli, Kaze, Paola Buratto, Francesco Russo e Sara Lazzaro. Al momento non è possibile dire se ci sarà una seconda stagione oppure no, per maggiori informazioni bisognerà attendere ancora del tempo.