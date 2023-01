Il Commissario Gamache: chi è? Quante puntate sono? Ci sarà una seconda stagione?

Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines è questo il titolo della nuova serie tv crime che dall’8 gennaio viene trasmessa su Sky e NOW. Scopriamo ciò che sappiamo su questo nuovo contenuto!

Il commissario Gamache – trama, puntate, cast

Tratta liberamente dai romanzi di Louise Penny, la storia segue parzialmente ciò che accade nei libri, ovvero le vicende del commissario Gamache, interpretato da Alfred Molina.

Siamo nelle terre bianche e candide del Canada, precisamente a Three Pines, un paesino in cui apparentemente è tutto bianco e puro come la neve, che fa da sfondo al panorama, ma che sotto la coltre rivela segreti. Il commissario si ritroverà a scavare a fondo per scoprire le tracce dei misteri sepolti, e risolvere i casi di omicidio.

Apparentemente simile a molte altre serie tv dei suo genere, questo polizesco, ha degli elementi in più che lo caratterizzano e lo differenziano da altri grandi classici. In primis, la figura di Gamache, che incarna il classico detective dolce e bonaccione, ma che ha la capacità di guardare anche negli angoli più nascosti, e grazie alla sua sensibilità, di interessarsi in modo particolare ai casi seguiti.

In otto episodi totali (trasmessi tutte le domenica, 2 per volta) verranno risolti i crimini commessi, le cui storie terminano nell’arco di una/due puntate. In aggiunta avremo una seconda storia portante per il corso della stagione che riguarda la scomparsa delle ragazze indigene. Questa tematica, non affrontata nei romanzi, è stata scelta in seguito al suo far parlare. Vedremo allora Gamache cercare di alleggerire i cuori delle famiglie di queste ragazze, scoprendo che fine hanno fatto.

Nel cast, accanto ad Alfred Molina anche: Rossif Suththerland, Elle-Máijá Tailfeathers, Tantoo Cardinal, Clare Couter, Sarah Booth, Anna Tierney, Roberta Battaglia, Julian Bailey, Ali Hand e Marie-Josèe Belanger. Tra i produttori, lo stesso Molina affiancato da Andy Harries che ha già realizzato The Crown e Outlander).

Le premesse sembrano buone, e tutto farebbe presagire anche ad una seconda stagione. D’altronde, storie di questo genere hanno sempre nuovi dettagli da approfondire!