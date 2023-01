Ginny e Georgia 3 si farà? Anticipazioni sulla terza stagione

Da poco è uscita la seconda stagione di Ginny e Georgia ed i fan già si chiedono a gran voce se ci sarà un eventuale seguito. Scopriamo cosa sappiamo in proposito.

Se la prima stagione è stata in grado di introdurci i personaggi e farci affezionare a loro, la seconda ha scavato più a fondo nelle loro vite. Entrambe sono state un insieme di emozioni. Dal romanticismo, al dramma, alla marea di segreti da svelare. Con questo mix di ingredienti, Ginny e Georgia è riuscita a superare il primo step e a salvarsi da una prima cancellazione da parte di Netflix.

Tutte le premesse sembrano buone e aprono le porte ad una terza stagione, ma cosa sappiamo a riguardo?

Ginny e Georgia 3 si farà? Cosa succederà nella terza stagione?

Non sappiamo ancora nulla di certo, ma in effetti è ancora presto affinché Netflix si pronunci sul destino della serie. Considerato però come è terminata la seconda stagione, la strada per un terzo capitolo è ben spianata.

La fine del secondo capitolo ha spiazzato i telespettatori, lasciandoli con una marea di domande che potrebbero fungere da trama per una eventuale terza stagione. Alcune di queste riguardano Georgia e il suo ingresso in prigione, la storia d’amore tra Ginny e Marcus e come Ginny e suo fratello Austin affronteranno le conseguenze di ciò che hanno scoperto sulla loro famiglia.

Inoltre, come annunciato dalla creatrice Sara Lampert, ci saranno sicuramente nuove aggiunte al cast: “Potrebbero esserci dei nuovi personaggi, chi lo sa? Abbiamo alcune idee davvero ben strutturate su come vogliamo che appaia la terza stagione, anche se poi quando entrano in gioco gli sceneggiatori tutto cambia poiché ci sono tanti cervelli pensanti che danno vita a idee migliori rispetto alle precedenti”.

Dunque si prospetterebbero nuove storyline che si andrebbero a inserire tra quelle già presenti andando a sconvolgere gli schemi stabiliti e dare una nuova ventata d’aria alle dinamiche già presenti.

Per quanto riguarda una data di rilascio, si potrebbe ipotizzare che Ginny e Georgia 3 possa uscire nel 2024 nello specifico verso la fine dell’anno. Attendiamo ulteriori conferme ufficiali.