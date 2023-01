Lucio Presta, chi sono gli artisti da lui assistiti? Quanto guadagna come agente?

A molti sarà sicuramente capitato di aver sentito parlare di Lucio Presta, marito di Paola Perego ma anche noto agente televisivo italiano. Ma esattamente chi è e soprattutto chi sono gli artisti da lui assistiti? Qui di seguito sarà possibile trovare alcune informazioni.

Chi è Lucio Presta

Prima di elencare quali sono gli artisti seguiti da Lucio Presta è importante chiarire chi è la persona di cui stiamo parlando. A tal proposito è quindi possibile dire che Lucio Presta è un famoso agente televisivo italiano nato a Cosenza il 14 febbraio del 1960. Prima di iniziare questa sua carriera da agente ha però scelto di seguire la passione per il ballo ed infatti per ben cinque edizioni ha lavorato nel programma Fantastico. Questo però prima di scegliere di abbandonare in prima persona la televisione per seguire invece chi ama stare sotto le luci dei riflettori. La carriera da agente ha avuto invece inizio grazie all’incontro con Mario Maffucci. In riferimento alla vita privata è possibile dire che dopo due anni di fidanzamento il 25 settembre del 2011 Lucio Presta ha sposato Paola Perego. Un matrimonio con un grande riscontro mediatico al quale hanno preso parte diversi volti noti della televisione. In realtà questo non è stato il primo matrimonio ed infatti l’agente si era già sposato due volte prima di quel momento. E proprio dal secondo matrimonio sono nati i suoi due figli ovvero Niccolò e Beatrice Presta.

Chi sono gli artisti assistiti da Lucio Presta

Lucio Presta ha fondato a Roma l’agenzia di spettacolo nota con il nome Arcobaleno Tre di cui fanno parte molti volti noti. Ma esattamente di chi stiamo parlando? A questa domanda è possibile rispondere affermando che sono davvero molti gli assistiti dalla sua agenzia di spettacolo. Nello specifico oltre alla stessa Paola Perego ne fanno parte Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Gianni Morandi, Michele Santoro, Roberto Benigni, Simona Ventura, Elisa Isoardi, Ezio Greggio, Elena Santarelli, Amadeus. In passato invece Presta è stato anche l’agente di altri volti molto noti. Tra questi Mara Venier, Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Lorella Cuccarini, Teo Mammucari, Rita Dalla Chiesa, Salvo Sottile ecc.

I guadagni di Lucio Presta come agente

Lucio Presta è quindi un agente di spettacolo molto famoso ed apprezzato. Ma esattamente, quanto guadagna? In realtà definire con certezza il suo guadagno non è possibile. Ed infatti nonostante molte persone abbiano cercato di trovare una risposta nessuno sembrerebbe esserci riuscito . Comunque è possibile dire che la sua è un’agenzia molto importante e lui può essere considerato un imprenditore di successo. Per cui è probabile che i suoi guadagni siano elevati.