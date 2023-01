Che Dio ci aiuti 8, ci sarà? Anticipazioni sulla eventuale ottava stagione

Che Dio ci aiuti è una delle fiction italiane più apprezzate dal pubblico che dal 2011 fa compagnia ai telespettatori. Il suo successo è state tale da produrre ben 7 stagioni, l’ultima in onda dal 12 gennaio 2023, ma ci sarà anche un’ottava stagione? Ecco cosa sappiamo in proposito.

Che Dio ci aiuti – di cosa parla?

Per chi non lo sapesse, la fiction italiana racconta le vicende di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che insieme alle sue consorelle gestisce un convitto all’interno del quale vengono ospitate persone (generalmente si tratta di ragazze) che provengono da diversi contesti socio-culturali. In ogni episodio Suor Angela cerca di dare loro una mano, immedesimandosi nelle loro problematiche e provando ad essere di supporto.

Nel corso degli anni il pubblico si è affezionato ai personaggi fissi, ha apprezzato le new entry e pianto per i membri del cast che hanno abbandonato la serie. Quale sarà il futuro della fiction RAI?

Che Dio ci aiuti 8 – ci sarà?

Al momento l’ufficialità di un’ottava stagione non c’è. Tuttavia Elena Sofia Ricci in delle interviste rilasciate ha parlato del suo personaggio, affermando che questa settima stagione sarà l’ultima in cui sarà presente. Questo non significa che non avremo un ottavo capitolo. Semplicemente Suor Angela passa il testimone ad Azzurra (Francesca Chillemi).

Nella settima stagione infatti, l’attrice apparirà soltanto in tre dei venti episodi previsti. Il motivo che ha spinto Elena Sofia Ricci a lasciare il suo ruolo è semplice: ha bisogno di cambiamento.

“Sono allergica alla ripetitività. Ho bisogno di cambiare, di mettermi continuamente alla prova. Non faccio mai una serie per più di tre, quattro edizioni. Con i suoi 12 anni di produzione, 8 stagioni e 132 episodi, Che Dio ci aiuti è stata un’eccezione, motivata dall’amore enorme che provo per questo personaggio”.

Diamo dunque quasi per scontato che avremo una stagione numero 8, che sicuramente, dato l’addio di Suor Angela, avrà delle dinamiche ben diverse. Saranno pronti i fan a rinunciare alla sua presenza? Hanno bisogno di una ventata d’aria fresca? nella settima stagione ci saranno dei nuovi volti che potranno andare a incidere anche sugli sviluppi del sequel. Riuscirà inoltre la Chillemi nel suo ruolo di novizia a sostituire la grande attrice?

Secondo la stessa Ricci, nel corso degli anni Francesca è cresciuta tantissimo sia come donna che professionalmente e sarebbe pronta a prendere il timone. In ogni caso, dal momento che Elena Sofia Ricci è legatissima al suo personaggio, potrebbe sempre fare ritorno in futuro.

“Per pura coincidenza l’ultimo giorno delle riprese ha coinciso con la mia ultima scena. Alla fine della quale tutto il cast mi ha regalato una festa d’addio che non potrò mai dimenticare. Ho pianto per due ore”.