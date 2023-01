Avanti un altro, Bonolis gaffe con una concorrente fan di Can Yaman: “E chi è?”

Paolo Bonolis fa una gaffe con una concorrente fan di Can Yaman: “E chi è questo?”

Nuova puntata di Avanti Un altro è in onda su Canale 5, quiz show di successo condotto da Paolo Bonolis. Ancora risate nello show e cosa è accaduto nella puntata di oggi 13 gennaio 2023? Il padrone di casa ha fatto una gaffe che non è passata inosservata con una concorrente. Quest’ultima, che si chiama Sara, si è presentata come una “stalkera vip” e quindi ha l’abitudine fin da quando era piccola di inseguire i suoi idoli famosi. Tra questi c’è anche il noto attore turco e sex symbol Can Yaman.

“Sto lavorando anche Gian Yaman” ha dichiarato la concorrente, prounciando correttamente il nome dell’attore in turco. “E chi è?” ha chiesto subito Paolo Bonolis con aria perplessa. In studio ci sono state risate e prontamente gli autori sono intervenuti così: “E’ il famoso attore turco famosissimo, oggi sex symbol delle nuove generazioni”. Però, nulla da fare Paolo è apparso del tutto confuso e ha affermato alla concorrente: “Vabbé salutami Sin Sala Bim”. Insomma, sarà stata una vera gaffe e davvero il padrone di casa non conosce Can oppure è tutta una scena? Diversi telespettatori però sono apparsi divertiti.