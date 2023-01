Cake Star a Modica, in provincia di Ragusa: quali pasticcerie vanno in sfida?

La nuova edizione di Cake Star ha avuto inizio lo scorso 6 gennaio, e proprio nel corso di questa nuova edizione sono diverse le tappe previste. Tra queste anche Modica in provincia di Ragusa. Ma esattamente, quali sono le pasticcerie che andranno in sfida? Qui di seguito sarà possibile trovare alcune informazioni.

Le informazioni sulla nuova edizione del programma Cake Star: Pasticcerie in sfida

Cake Star: Pasticcerie in sfida è una trasmissione molto seguita in onda su Real Time. Stiamo nello specifico parlando della sesta edizione della trasmissione con protagonisti una coppia di esperti pasticceri, ovvero Damiano Carrara e Tommaso Foglia (subentrato a Katia Follesa), alla ricerca di torte e pasticcini golosi in diversi paesi italiani. Oltre che Torino, Milano, Padova, Lago d’Iseo, Pordenone, Franciacorta, Pistoia, Ancona, Castelli Romani e Reggio Calabria ecco che il viaggio comprenderà anche la Sicilia e di preciso Modica e Messina. Nel corso di ognuna delle dodici puntate in programma saranno tre i pasticceri esperti che si sfideranno tra loro per conquistare il palato dei giudici ma anche quello degli avversari. Il tutto cercando di conquistare le 5 stelle tanto ambite.

Tre saranno le categorie per le quali ogni sfidante verrà giudicato e di preciso queste saranno la location della pasticceria, il cabaret di paste e per finire quello che viene definito il pezzo forte.

Le pasticcerie in sfida a Modica

Come anticipato poc’anzi tra le tappe del viaggio della nuova edizione di Cake Star-Pasticcerie in sfida vi troviamo anche la Sicilia e di preciso la bellissima cittadina di Modica, in provincia di Ragusa (ma non fateglielo notare ai modicani, gelosi della loro autonomia dal capuluogo).

Ma esattamente quali saranno le pasticcerie a sfidarsi?

Al momento della pubblicazione del post, non ci è dato trovare anticipazioni in merito.

Per certo, vedendo la promo della puntata, ci saranno due uomini e una donna a darsi battaglia in questa puntata siciliana, che vedrà un confronto tra tradizione e pasticceria moderna.

E – sempre dalla promo – c’è chi dichiara: “Nei miei dolci il cioccolato locale ci deve essere” (Modica è nota per la produzione di cioccolata).

C’è chi si mostra più all’avanguardia: “Ho deciso di portare a modica una pasticceria diversa”.

E chi infine stronca un trend attuale: “Questa fissa con i mignon, ci vogliono le torte grandi…”

Chi avrà la meglio?

(Post scritto da A.R. e completato dalla Redazione – lo aggiorneremo con i nomi delle pasticcerie in sfida una volta noti)