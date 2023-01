Back to Black, cosa sappiamo del film su Amy Winehouse? Chi interpreta la compianta cantante?

Diretto da Sam Taylor-Johnson (già regista di Cinquanta sfumature di grigio), Back to Black racconterà la vita privata e professionale di Amy Winehouse. Cosa sappiamo fino ad ora?

Back to Black, cosa sappiamo?

Back to Black è il nuovo film autobiografico sulla vita della cantante Amy Winehouse prematuramente scomparsa nel 2011. Con questa pellicola Sam Johnson ha voluto ripercorrere i momenti più importanti che hanno portato Amy a diventare l’icona del soul bianco che conosciamo. Il titolo è liberamente ispirato al singolo (ed omonimo album) distintivo della cantante.

Il film era già stato annunciato dal 2018, e in merito al cast si era pronunciato il padre della stessa cantante, affermando che gli sarebbe piaciuto che sua figlia fosse stata interpretata da “un’attrice sconosciuta, giovane, inglese – londinese, cockney – che assomiglia un po’ ad Amy”.

Ad oggi arrivano le prime notizie riguardo gli attori che reciteranno nel biopic.

Eddy Marsan avrà il ruolo del padre di Amy. L’uomo, riconosciuto per lo più per il suo ruolo di Ray Donovan, ha già alle spalle una lunga carriera cinematografica. V per Vendetta,The Illusionist, Sherlock Holmes, The Silent man, Choose or die, sono solo alcuni esempi dei panni che ha rivestito negli anni.

Per il ruolo di Amy Winehouse è stata scelta Marisa Abela: chi è?

Marisa Abela è una giovane attrice inglese, originaria di Brighton, classe 1996, che ha debuttato nella serie Industry ed in seguito in Cobra nei panni di Ellie Sutherland e Rogue Agent. Nel luglio 2022 è entrata a far parte del cast di Barbie, film di Greta Gerwing.

Nello stesso mese è stato fatto il suo nome per interpretare Amy Winehouse. Ad oggi, sono emerse le prime immagini del cast sul set e tra queste sono trapelate le prime foto che la vedono nei panni della cantante. Con l’iconica pettinatura, il neo e i tatuaggi, l’attrice si aggira per Londra, luogo delle riprese.

La conferma del ruolo l’ha condivisa con i fan. In un post su Instagram ha inserito la didascalia “E per Londra. Questo è per Londra . Perché Camden Town non sta andando a fuoco.” frase che si riferisce al discorso che la Winehouse pronunciò ai Grammy Award nel 2008. Le foto la ritraggono davanti ad un murales della cantante e mentre indossa la collana con le parole “Amy Jade” secondo nome della star.