GF Vip 7, gli spettatori e quella voce alla fine nella sigla: “Sono folli” – VIDEO

Una nuova puntata del GF Vip è andata in onda nella serata di ieri, lunedì 16 gennaio 2023. E proprio alla fine di tale appuntamento una grande sorpresa ha lasciato spiazzati i telespettatori. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

I nominati della settimana al GF Vip

Una puntata davvero scoppiettante del GF Vip 7 è andata in onda nella serata di ieri. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una serie di colpi di scena. Prima di ogni cosa l’eliminazione di Dana Saber, una delle concorrenti più discusse di questa edizione che in diverse occasioni ha discusso con gli altri inquilini della casa. In seguito Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti che anche nel corso della puntata della prossima settimana un concorrente dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia in quanto il televoto sarà appunto eliminatorio. Ma chi rischia l’eliminazione? I nominati della settimana sono Sarah Altobello, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, George Ciupilan, Nikita Pelizon, Wilma Goich. E proprio quest’ultima secondo molti sarà l’eliminata della prossima puntata dato che già una volta il pubblico aveva deciso di votarla ma è riuscita a tornare in casa grazie al biglietto di ritorno.

La sorpresa del GF Vip nella sigla finale

La puntata del GF Vip 7 andata in onda ieri ha riservato inoltre una sorpresa davvero molto speciale al pubblico. E nello specifico questa ha avuto luogo nella fase finale della puntata durante la sigla. Nello specifico i telespettatori hanno avuto modo di sentire la voce di un ex vippone ovvero Andrea Zelletta in una delle sue frasi pronunciate proprio durante la sua permanenza in casa ovvero “Ma le persone sono folli, ragazzi. Sono folli”. Zelletta ha preso parte all’edizione numero 5 del noto reality show condotto da Signorini e nonostante il suo carattere inizialmente riservato è poi riuscito ad entrare nel cuore di migliaia di telespettatori tanto da essere considerato uno dei concorrenti più amati di tutte le edizioni. Anche la scorsa settimana i telespettatori nella sigla finale della trasmissione avevano avuto modo di sentire la voce di una nota ex concorrente del GF Vip. E di preciso stiamo parlando di Francesca De Andrè con la sua frase diventata un vero e proprio tormentone ovvero “A casa mia.. A casa mia“. Molti telespettatori adesso si staranno sicuramente domandando chi sarà il protagonista della sigla finale della prossima puntata? Per scoprirlo non ci rimane che attendere ancora qualche giorno.

A fine puntata Zelletta che urla “MA LE PERSONE SONO FOLLI RAGAZZI, SONO FOLLI” IO MI STO PISCIANDO VE LO GIURO ?#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/Jp9IKEGmnm — soleilandia ? (@sisonokevin) January 17, 2023