Fuori Binario, edizione delle 20 | Di cosa tratta la Rubrica di Rai 5

Fuori Binario è una rubrica che va in onda su Rai 5, nell’arco della giornata, due volte. Giovedì 19 gennaio, durante l’edizione della preserata, verrà trasmesso l’episodio della rubrica interamente dedicato alla regione Campania. Insieme al narratore, andremo alla scoperta delle persone genuine e veraci che vivono intorno al Vesuvio e che osannano il loro mare.

Fuori Binario, puntata dedicata ai paesi napoletani

In questo episodio della rubrica Fuori Binario, l’autore ha voluto portare gli spettatori tra la gente che abita alle pendici del Vesuvio. Sempre pronti ad attivarsi, amabili conoscitori dell’arte di “arrangiarsi”, i napoletani di città e di provincia sono l’anima di questa terra. Vivono con l’angoscia che il vulcano possa spezzare la loro vita, e con la gioia di un mare che ti riempie il cuore. Attraversando i diversi paesi, grazie alla linea ferroviaria famosa della Circumvesuviana, potremo scoprire scorci di mare e di terra pronti a lasciare il pubblico di stucco.

Le tappe

Una tappa quasi d’obbligo è stata quella presso i canottieri di Castellammare, trionfatori ai mondiali in Corea. Il presentatore ci porta poi alla scoperta dei demiurghi in cartapesta, dei tipici organizzatori di cerimonie “da star”, e dei seduttori in canottiera. In fondo un motivo ci sarà se il grande Giacomo Leopardi ha cantato le bellissime ginestre scoperte durante il suo soggiorno campano, che crescono proprio sulle pareti del Vesuvio.

Una rubrica d’altri tempi

Fuori Binario può essere definita una rubrica d’altri tempi, perché ha come scopo quello di farci scoprire zone d’Italia di cui a volte si ignora la bellezza genuina. Ogni puntata diventa un vero e proprio viaggio “da persone comuni”, un passaggio su linee parallele, un percorso appunto “fuori dal binario”, pensato per scorgere l’io profondo dei territori italiani, per mettere in risalto lo spirito del tempo e ritrovare la bellezza nelle piccole cose, quelle che a volte fatichiamo a vedere.