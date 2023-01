Ghost remake: si farà? Come cambierà rispetto al film originale?

Anche Ghost sta per avere il suo remake.

A parlarne è stato Channing Tatum (Magic Mike) che afferma che la sua casa di produzione, la Free Association, ha acquistato i diritti per tentare una nuova versione del classico film cult anni 90.

Ghost remake – ci sarà davvero?

Il ruolo di Channig Tatum sarebbe quello di sostituire il compianto Patrick Swayze, che nella pellicola originale interpretava Sam Wheat, un bancario che viene ucciso davanti alla sua fidanzata (Demi Moore) e che ritorna in forma di fantasma sulla terra per scoprire chi è il suo assassino. Ghost ha ottenuto un successo incredibile, grazie all’interpretazione dei protagonisti, tra cui Whoopi Goldberg (Sister Act) che vinse l’Oscar come miglior attrice non protagonista, e alla vena fantasy-romantica, che ha fatto versare fiumi di lacrime ai telespettatori.

Non è la prima volta che si tenta di fare un remake di Ghost. Nel 2012, il Giappone aveva provato a farne una sua versione con un cast nipponico e nel 2011 era stata prodotta una versione musical nel Regno Unito. Per questo nuovo remake, di cui ancora non abbiamo una possibile data di uscita, Channing Tatum ha dichiarato “Faremo qualcosa di diverso” “Penso che abbia bisogno di cambiare qualcosa” e in particolare di voler eliminare “stereotipi problematici” presenti nel film anni 90.

Non sappiamo dunque quanto questo remake sarà vicino o al contrario, neanche lontanamente, all’originale. Ricreare l’atmosfera della pellicola, con quella chimica che era presente tra Swayze e la Moore potrebbe essere alquanto difficile. Inoltre, si teme che il nuovo lavoro potrebbe risultare un fallimento per ovviare al politicamente corretto e per cambiare alcune caratteristiche che oggi risulterebbero davvero troppo stereotipate. Già in passato Tatum aveva riprovato a creare il remake del film Spash: una sirena a Manhattan, ma senza concludere nulla di fatto.

Nel frattempo però l’attore ha iniziato a prendere lezioni di ceramica e ironicamente afferma: “Ora capisco perché hanno inserito quella scena in Ghost. L’intero processo è decisamente sessuale!”